



Sinem Kobal'la kızları Lalin'i yeni kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, maskesini hiç çıkarmadı.



Bu arada birçok ünlü ismin çocukları adına açtıkları Instagram hesapları hatırlatılan İmirzalıoğlu, "Annesi ile beraber verilecek bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi hesabını kullanana kadar açma taraftarı değilim. Ben de sosyal medyayı pek sevmiyorum bu sebeple kullanmıyorum" dedi.

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