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    'ndan kızı Lalin’e baba koruma!

    Çiçeği burnunda baba , ’deydi. Kafede otururken bile maskesini çıkarmayan sanatçı, Lalin için sosyal medya hesabı açmaya da sıcak bakmıyor.

    Doğan Savaş TAKVIM
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    Kenan’dan Lalin’e baba koruma!

    ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Cihangir'deydi. Ünlü sanatçı, plak almak için gittiği Cihangir'de mahalle kafesindeki küçük sandalyelerde dostlarıyla oturdu.



    Sinem Kobal'la kızları Lalin'i yeni kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, maskesini hiç çıkarmadı.

    Bu arada birçok ünlü ismin çocukları adına açtıkları Instagram hesapları hatırlatılan İmirzalıoğlu, "Annesi ile beraber verilecek bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi hesabını kullanana kadar açma taraftarı değilim. Ben de sosyal medyayı pek sevmiyorum bu sebeple kullanmıyorum" dedi.

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    Haberler Saklambaç Kenan İmirzalıoğlu'ndan kızı Lalin’e baba koruma!