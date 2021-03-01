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    ’da doodle oldu | Kuzgun Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Arama motoru tarafından 28 Şubat tarihinde özel tasarlanan doodle ile ana sayfaya taşındı. 93 yaşındaki Türk heykel sanatçısı tüm dünyada merak konusu oldu. Tam adı olan Türk heykeltıraş pek çok esere imza attı. 28 Şubat 1928'de dünyaya gelen Acar'ın annesi kökenli , babası ise . 'da dünyaya gelen sanatçı maddi zorluklarla dolu bir gençlik geçirdi. İşte Kuzgun Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının cevabı...

    Kuzgun Acar Google’da doodle oldu

    Arama motoru Google tarafından 28 Şubat tarihinde özel tasarlanan doodle ile ana sayfaya Kuzgun Acar taşındı. 93 yaşındaki Türk heykel sanatçısı tüm dünyada merak konusu oldu.

    Tam adı Abdülahet Kuzgun Çetin Acar olan Türk heykeltıraş pek çok esere imza attı. 28 Şubat 1928'de dünyaya gelen Acar'ın annesi Libya kökenli Ayşe Zehra Hanım, babası ise Nazmi Acar Bey. İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı maddi zorluklarla dolu bir gençlik geçirdi.

    Sultanhahmet Ticaret Lisesi'nden mezun olan Kuzgun Acar, 1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Orada heykel sanatının önemli isimlerinden Rudolf Belling'in öğrencisi oldu.

        Daha sonra Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu'nun atölyesine geçip eğitimini orada tamamladı. Kuzgun Acar, 4 Şubat 1976 günü merdivenden düşerek beyin kanaması geçirdi ve hayatını kaybetti.

        ESERLERİ UNUTULMADI
        1953 yılında mezun olduktan sonra demir, çivi, tel ve ahşap malzemeleri kullanarak eserler üretmeye başladı. Ürettiği çivi heykellerden biri 1961'de Paris Bienali'nde birincilik kazanınca diğer ünlü sanatçıların dikkatini çekti. Ardından kazandığı burs ile 1962'de Fransa'ya giderek Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde sergi açtı.
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