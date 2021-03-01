Kuzgun Acar Google’da doodle oldu

Arama motoru Google tarafından 28 Şubat tarihinde özel tasarlanan doodle ile ana sayfaya Kuzgun Acar taşındı. 93 yaşındaki Türk heykel sanatçısı tüm dünyada merak konusu oldu.
Tam adı Abdülahet Kuzgun Çetin Acar olan Türk heykeltıraş pek çok esere imza attı. 28 Şubat 1928'de dünyaya gelen Acar'ın annesi Libya kökenli Ayşe Zehra Hanım, babası ise Nazmi Acar Bey. İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı maddi zorluklarla dolu bir gençlik geçirdi.
Sultanhahmet Ticaret Lisesi'nden mezun olan Kuzgun Acar, 1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Orada heykel sanatının önemli isimlerinden Rudolf Belling'in öğrencisi oldu.