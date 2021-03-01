Kuzgun Acar Google’da doodle oldu

Tam adı Abdülahet Kuzgun Çetin Acar olan Türk heykeltıraş pek çok esere imza attı. 28 Şubat 1928'de dünyaya gelen Acar'ın annesi Libya kökenli Ayşe Zehra Hanım, babası ise Nazmi Acar Bey. İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı maddi zorluklarla dolu bir gençlik geçirdi.