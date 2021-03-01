Atv'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim' ikinci bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Kardeşlerim merak dolu gelişmeleriyle herkesi ekrana kilitledi. Dizi sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi.
ZİRVE SENİN OLSUN
Yeni şarkısı 'Olsun' ile dijital platformlarda fırtına gibi esen Hadise, zirveye yerleşti. Hadise'nin Olsun'u en çok indirilen, dinlenen ve paylaşılan şarkı oldu.
REKLAM MOLASI
Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün Maçka Demokrasi Parkı'nda reklam çekimi yaptı. Güzel oyuncu, çekime mola verdiği sırada, çimlerde köpeği ile vakit geçirip, yorgunluk kahvesi içti.