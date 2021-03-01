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    'nin yeni dizisi ‘Kardeşlerim’ ikinci bölümü ile izleyicisiyle buluştu

    'nin yeni dizisi ‘Kardeşlerim’ ikinci bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Kardeşlerim merak dolu gelişmeleriyle herkesi ekrana kilitledi. Dizi sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 1 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Kardeşlerim nefes kesti

    Atv'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim' ikinci bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Kardeşlerim merak dolu gelişmeleriyle herkesi ekrana kilitledi. Dizi sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi.

    ZİRVE SENİN OLSUN
    Yeni şarkısı 'Olsun' ile dijital platformlarda fırtına gibi esen Hadise, zirveye yerleşti. Hadise'nin Olsun'u en çok indirilen, dinlenen ve paylaşılan şarkı oldu.

    REKLAM MOLASI
    Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün Maçka Demokrasi Parkı'nda reklam çekimi yaptı. Güzel oyuncu, çekime mola verdiği sırada, çimlerde köpeği ile vakit geçirip, yorgunluk kahvesi içti.

        CEYDA ATEŞ BAŞINDA
        Eşi Buğra Toplusoy ile ABD'de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, önceki gün kızı Talia'yı uyuttuktan sonra keyif yaptı. Evinini bahçesinde ateş yakıp oturan güzel oyuncuya, "Ceyda ateş başında" esprileri yapıldı.

        CANLI YAYIN
        Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'yı yakın takipte. Güzel spiker, önceki gün bir stadyumdan canlı yayın yaparken yakışıklı oyuncu ise cep telefonundan onu izledi.

        İÇİNDEN GELDİ
        Eşi Yağmur Atacan'la aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli eleştirilen Pınar Altuğ'dan nispet pozu. Güzel oyuncu, önceki gün eşini öperken verdiği bu poza "İçimden geldi" notu düştü.
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        Haberler Saklambaç Atv'nin yeni dizisi ‘Kardeşlerim’ ikinci bölümü ile izleyicisiyle buluştu