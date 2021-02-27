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    2 bin 349 TL’lik toka taktı, ortalık karıştı!

    , 2 bin 349 TL’lik toka taktı ortalık karıştı. Tek işi sevgili parası yemek olan , “Bu parayla kaç insanın karnı doyar?” dedirtti.

    Saç baş yoldurdu

    Tek işi birlikte olduğu adamların paralarıyla hava atmak olan Şeyma Subaşı, yine olay yarattı. Kancayı taktığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin serveti sayesinde havasını atan genç kadın, şimdi de 2 bin 349 TL'lik Prada marka tokasıyla olay oldu.



    Şeyma'nın görgüsüzce yaptığı bu paylaşıma da "Biz yıllarca üniversite okuduk, hesabımızda bu kadar parayı göremiyoruz", "Bu kadının sıfatı; para yiyen olmalı", "Mısırlı aşkını kaz gibi yoluyor" yorumları yaptırdı.




    Şeyma ise her zamanki gibi eleştirilere kulak asmadı.

        Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı 2 bin 349 TL’lik toka taktı, ortalık karıştı!