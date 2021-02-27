



Şeyma'nın görgüsüzce yaptığı bu paylaşıma da "Biz yıllarca üniversite okuduk, hesabımızda bu kadar parayı göremiyoruz", "Bu kadının sıfatı; para yiyen olmalı", "Mısırlı aşkını kaz gibi yoluyor" yorumları yaptırdı.