Tek işi birlikte olduğu adamların paralarıyla hava atmak olan Şeyma Subaşı, yine olay yarattı. Kancayı taktığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin serveti sayesinde havasını atan genç kadın, şimdi de 2 bin 349 TL'lik Prada marka tokasıyla olay oldu.
Şeyma'nın görgüsüzce yaptığı bu paylaşıma da "Biz yıllarca üniversite okuduk, hesabımızda bu kadar parayı göremiyoruz", "Bu kadının sıfatı; para yiyen olmalı", "Mısırlı aşkını kaz gibi yoluyor" yorumları yaptırdı.
Şeyma ise her zamanki gibi eleştirilere kulak asmadı.