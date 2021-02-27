

Özdemir, 4 milyon TL'ye aldığı villasının iç dizaynını baştan aşağıya yeniletiyor.



CÜZİ RAKAMLAR ÖDEDİ

Geçtiğimiz yaz 16.500 TL'lik bahçe mobilyasını Instagram'da paylaşım yapma karşılığında yarı fiyatına alan Demet Özdemir de ünlü olmanın nimetlerinden faydalandı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda Zekeriyaköy'de 4 milyon TL'ye aldığı yeni villasının neredeyse tüm mimarisini reklam karşılığında bedavaya getirdi. Evini dayayıp döşemek için çok cüzi ücretler ödeyen Demet Özdemir, 48 bin TL'lik raylı dolabı da Instagram reklamı karşılığında bedavaya yaptırdı.



SOSYAL MEDYAYI SEVDİ

Bu arada sosyal medyadan reklam işine de giren Demet Özdemir, bir alışveriş sitesinin post'larını 20 bin TL karşılığında paylaşıyor. Rol aldığı diziden bölüm başına 80 bin TL yani ayda 320 bin TL kazanan ünlü oyuncu, rol aldığı son reklamından da 3 milyon TL'yi cebine koymuştu. Özdemir'in bu kazancına rağmen normal vatandaşın aksine evini çok cüzi rakamlara kurması, "Bedava hayat, oh ne rahat" dedirtti.



KAZANÇ 'DEMET'İ

Henüz 29 yaşında olan Demet Özdemir, bugüne kadarki kazançlarıyla Tuzla'da bir ev, Gebze'den arsa, son olarak Zekeriyaköy'den 2 katlı villa aldı. Güzel oyuncu, şimdi de gözünü Bodrum'a çevirip burada ev arayışına başladı.