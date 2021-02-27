Gençlik üzerindeki olumsuz etkileri her fırsatta tartışılan sosyal medya, dün yine şaşkınlık yarattı. Pandemi başta olmak üzere birçok hayati gündem olmasına rağmen Twitter'da sabah saatlerindeki en çok konuşulanlar listesi 'pes' dedirtti. İngilizce şarkısı 'Retrograde'in heyecanını yaşayan 20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, en çok konuşulanlar listesinin birinci sırasındaydı. İşin daha şaşırtıcı ve üzücü yanı ise yeni şarkı çıkaran Kerimcan'ın da listenin ikinci sırasında yer almasıydı.
ENDİŞE VERİCİ POPÜLERLİK!
Twitter'daki birçok kullanıcı da bu ikilinin böylesine bir dönemde en çok konuşulan iki konu olmasını eleştiren yorumlar yaptı. Genç neslin gündeminde bu iki ismin olması, popüler kültürün zararlı etkilerini de bir kez daha gözler önüne serdi. Pop müziğin genç temsilcisi Aleyna Tilki bir yana ne iş yaptığı belli olmayan Kerimcan Durmaz'ın gençler tarafından bu kadar ilgiyle takip edilmesi endişe vericiydi. Instagram'da da 3 milyon takipçisi olan Kerimcan ile yine Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki, Twitter'ın yanı sıra Instagram'da da herkesin konuştuğu konuydu…
GÜN BOYU TREND TOPİC LİSTESİNDE KALDILAR
Gençliğin gündeminin Aleyna Tilki ve Kerimcan olması, geleceğimiz için bir tek beni mi endişelendiriyor?
Popüler kültürün hayatımıza yansımasının kısa özeti.
Aleyna Tilki ve Kerimcan bile kendilerini bu gençler kadar önemsemiyordur.
Hiç şaşırmadım. Bu ülkede ne acılar yaşandı ama gündemde hep futbol vardı.
Topçu, popçu… Türkiye'de sosyal medyanın en büyük gündemi bu ikili...