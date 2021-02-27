



ENDİŞE VERİCİ POPÜLERLİK!

Twitter'daki birçok kullanıcı da bu ikilinin böylesine bir dönemde en çok konuşulan iki konu olmasını eleştiren yorumlar yaptı. Genç neslin gündeminde bu iki ismin olması, popüler kültürün zararlı etkilerini de bir kez daha gözler önüne serdi. Pop müziğin genç temsilcisi Aleyna Tilki bir yana ne iş yaptığı belli olmayan Kerimcan Durmaz'ın gençler tarafından bu kadar ilgiyle takip edilmesi endişe vericiydi. Instagram'da da 3 milyon takipçisi olan Kerimcan ile yine Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki, Twitter'ın yanı sıra Instagram'da da herkesin konuştuğu konuydu…