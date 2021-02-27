Merhum Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan, bir süre önce yerel ve uluslararası sanatçı ve kültür üreticileri arasındaki iletişimi geliştirmek amacıyla 'Gate 27' isimli bir şirket kurdu. Ailesi gibi sanat sevdalısı olan genç sosyetik, pandemi öncesi gittiği ABD'de de bu tutkusunu gözler önüne serdi. Melisa Tapan, duvar çizimleriyle dünya çapında tanınan grafiti sanatçısı Andaluz ile tanıştı.



BASINDA YER BULDU

ABD'li sanatçı, karakteristik yüz hatlarına sahip Melisa Tapan'ın resmini çizmek istedi. Sosyetik güzel de bu ricayı kırmadı. Tapan'ın iki ayrı dev portresi, New York Queens'teki Long Island City bölgesinin duvarlarını süslüyor. Sosyetik güzelin ABD'li sanatçıyı desteklemek için verdiği pozlar, ABD basınında da geniş yer buldu. Andaluz ise çok beğenilen ve ses getiren çizimleri için Melisa Tapan'a "Dünyanın senin gibi sanat aşığı ve melek kalpli insanlara ihtiyacı var" diye teşekkür etti.