Zirvenin değişmezi Bir Zamanlar Çukurova | 27 Şubat magazin haberleri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 85. bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.



Dizi, Tüm Kişiler'de %13,57 izlenme oranı ve %29,06 izlenme payı, AB'de %9,33 izlenme oranı ve %21,22 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,88 izlenme oranı ve %26,35 izlenme payı alarak birinci oldu.