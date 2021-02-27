Zirvenin değişmezi Bir Zamanlar Çukurova | 27 Şubat magazin haberleri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 85. bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Dizi, Tüm Kişiler'de %13,57 izlenme oranı ve %29,06 izlenme payı, AB'de %9,33 izlenme oranı ve %21,22 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,88 izlenme oranı ve %26,35 izlenme payı alarak birinci oldu.
HAVLU PANİĞİ
Gülben Ergen, önceki günü kişisel bakımına ayırdı. Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülenen şarkıcı, kafasındaki havluyla dikkat çekti.
Objektifleri fark edince panik yapan Ergen, "Beni nereden gördünüz böyle! Havlu ile çıktım, çok kötü görünüyorum" dedi. (Aydın HAMZA)
AL YANAK ŞAHİN
ATV'de ekrana gelen Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, önceki gün setten bu pozu paylaştı. Kırmızı yanaklarıyla dikkat çeken sempatik oyuncunun pozu binlerce beğeni alırken, "Al yanak Şahin" yorumları yapıldı.