Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zirvenin değişmezi Bir Zamanlar Çukurova | 27 Şubat magazin haberleri

    Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 85. bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. İşte haberin detayları ve 27 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Takvim
    Zirvenin değişmezi

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 85. bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

    Dizi, Tüm Kişiler'de %13,57 izlenme oranı ve %29,06 izlenme payı, AB'de %9,33 izlenme oranı ve %21,22 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,88 izlenme oranı ve %26,35 izlenme payı alarak birinci oldu.



    HAVLU PANİĞİ
    Gülben Ergen, önceki günü kişisel bakımına ayırdı. Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülenen şarkıcı, kafasındaki havluyla dikkat çekti.
    Objektifleri fark edince panik yapan Ergen, "Beni nereden gördünüz böyle! Havlu ile çıktım, çok kötü görünüyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



    AL YANAK ŞAHİN
    ATV'de ekrana gelen Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, önceki gün setten bu pozu paylaştı. Kırmızı yanaklarıyla dikkat çeken sempatik oyuncunun pozu binlerce beğeni alırken, "Al yanak Şahin" yorumları yapıldı.



        SON MODA ŞEVVAL GELİYOR
        Moda         dünyasının önemli ismi Raşit Bağzıbağlı ve model Şevval Şahin, Şamdan Plus dergisine konuk oldu. Ünlü modacının şık tasıramlarıyla derginin kapağını süsleyen Şevval Şahin, ileriye dönük planları hakkında şu açıklamaları yaptı:

        "Özünde kreatif biri olduğum için kendimi başka dallarda yansıtmak hoşuma gider. Güzel Sanatlar okurken, tekstil dersleri de almıştım Londra'da; ileride belki de kendimi bu konuda daha geliştirip moda dünyasında tasarımcılığı deneyebilirim."



        BİNBİR SURAT
        ATV'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim'de rol alan Cüneyt Mete'yi dizi de canlandırdığı 'Orhan' karakterinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

        Daha önce "Aşk ve Mavi" dizisinde kısa saçlı ve pos bıyıklı Cemal karakterini oynayan Mete'nin yeni halini görenler "Birbir surat" esprisi yaptı.



        FİT KALMAK EMEK İSTER
        Evinin alt katını spor salonuna çeviren Yasemin Özilhan, önceki gün yine antrenmandaydı. Fit vücuduyla bilinen 36 yaşındaki sosyetik güzel, formunu kolay korumadığını gözler önüne serdi.. Özilhan, her gün en az 1 saatini spora ayırarak takdir topluyor.



            DAHA YENİ KENDİNE GELDİ
            17 Şubat'ta Corona testinin pozitif çıktığını açıklayan Deniz Akkaya, birkaç gün sonra da hastaneye kaldırıldı. Hastalığı ağır geçen 43 yaşındaki eski manken, daha yeni toparlandı. Akkaya, "Öksürük ve ateş bitti; şimdi oksijen kontrolünü düzene sokuyoruz" açıklaması yaptı.



            KUCAKTA ALIŞVERİŞ
            Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile Zorlu AVM'deydi. Uzun zamandır dışarı çıkmadığını söyleyen güzel oyuncu, "Bugün anne oğul biraz vakit geçirelim istedik. Marsel ile alışverişe çıktık" dedi.



            BİR BAŞKA ECE
            Televizyona ara verip YouTube kanalını açan Ece Erken, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Yeni projesi öncesi sarı saçlarını da koyulaştıran ünlü sunucu, heyecanlı bir süreç geçirdiğini ve genel olarak tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Zirvenin değişmezi Bir Zamanlar Çukurova | 27 Şubat magazin haberleri