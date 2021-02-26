Sosyal medya ve yeni güzellik kavramı, ne yazık ki gençlerin rol modellerini de değiştirdi.
Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic'in milyonlarca kişi tarafından takip edildiği Türkiye'de birçok değerli ismin hak ettiği ilgiyi görmemesine benzer bir duruma ABD'liler de değindi.
ROL MODEL SORUNU...
Geçtiğimiz günlerde seksi bir pozunu paylaşıp olay olan Kendall Jenner'la NASA'nın tüm uzay testlerini atlatıp 2033'te Mars'a gitmeyi hedefleyen 19 yaşındaki Alyssa Carson'ın fotoğrafı yan yana konulup şunlar yazıldı: