"Bu iki genç kadın arasında hangisinin daha çok hayranı olduğunu düşündüğünüzde toplumun abartılı güzellik klişelerine verdiği orantısız değeri görebilirsiniz. Birçok kadın, her gün erkek egemen konumlara sahip olmak için mücadele ederken toplum güzelliği ödüllendirmeye devam ediyor. Genç kızların da rol model olarak seçtiği kişilerin sadece güzel ve şık olması da yeni dünya düzeniyle ilgili ciddi bir sorun!"