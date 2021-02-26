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    Sosyal medyanın dayattığı güzellik kavramı, tüm dünyada başarının önemini yerle bir etti. basını, ’ın 19 yaşında NASA’nın tüm testlerini geçen ’dan çok değer görmesini eleştirdi. Durum ’de de hiç farksız değil!..

    Yalan dünya!

    Sosyal medya ve yeni güzellik kavramı, ne yazık ki gençlerin rol modellerini de değiştirdi.

    Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic'in milyonlarca kişi tarafından takip edildiği Türkiye'de birçok değerli ismin hak ettiği ilgiyi görmemesine benzer bir duruma ABD'liler de değindi.

    ROL MODEL SORUNU...
    Geçtiğimiz günlerde seksi bir pozunu paylaşıp olay olan Kendall Jenner'la NASA'nın tüm uzay testlerini atlatıp 2033'te Mars'a gitmeyi hedefleyen 19 yaşındaki Alyssa Carson'ın fotoğrafı yan yana konulup şunlar yazıldı:

        "Bu iki genç kadın arasında hangisinin daha çok hayranı olduğunu düşündüğünüzde toplumun abartılı güzellik klişelerine verdiği orantısız değeri görebilirsiniz. Birçok kadın, her gün erkek egemen konumlara sahip olmak için mücadele ederken toplum güzelliği ödüllendirmeye devam ediyor. Genç kızların da rol model olarak seçtiği kişilerin sadece güzel ve şık olması da yeni dünya düzeniyle ilgili ciddi bir sorun!"

        Amerikalılar'ın destek verdiği bu cümleler, akıllara Türkiye'de hak ettiği değeri göremeyen başarılı kadınları getirdi...

        Kraliyet Müzik Koleji'ne seçilip prestijli ödüllere layık görülen piyanist Lara Melda Ömeroğlu'nun takipçi sayısı 12.3 bin…

            19 yaşında olmasına rağmen NASA'nın tüm testlerini geçen Alyssa'nın 424 bin, Kendall'ın 153 milyon takipçisi var.

            Prof. Dr. Betül Kacar, NASA'nın yeni kurulan ve evrende yaşam izlerini arayacak olan ekibe kabul edildi; takipçi sayısı 18 bin.

            Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'i sadece 4 bin 450 kişinin takip etmesi, büyük ayıp...

                5.6 milyon takipçili Bilic'in paylaşımlarından küfür eksik olmuyor.

                Sevgilisinin parasıyla gezip Instagram'da hava atan Sevval Şahin'i bile 257 bin kişi takip ediyor!

                Hiçbir konuda bilgisi olmadığını her fırsatta gözler önüne seren fenomen Duygu Özaslan'ı 2 milyon genç örnek alıp takip ediyor.
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                Haberler Saklambaç Bir tarafta Kendall Jenner, Danla Bilic, Şevval Şahin, diğer tarafta Lâra Melda, Betül Kaçar, İdil Biret, Alyssa Carson...