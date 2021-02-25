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    ve önceki gün Tarabya- Bebek hattında bisikletle tura çıktı

    Müzisyen sevgililer ve , önceki gün Tarabya- Bebek hattında bisikletle tura çıktı. Yeniköy’de mola veren çift, bir bankta otururken objektiflere takıldı. Ortaç, dizi teklifleri geldiğini söyleyip ekledi: “Müziği bırakmam ama oyunculuk yapacağım.” İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 25 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Oyunculuğa yeşil ışık

    Müzisyen sevgililer Serdar Ortaç ve Seçil Gür, önceki gün Tarabya- Bebek hattında bisikletle tura çıktı. Yeniköy'de mola veren çift, bir bankta otururken objektiflere takıldı. Ortaç, dizi teklifleri geldiğini söyleyip ekledi: "Müziği bırakmam ama oyunculuk yapacağım." Aydın HAMZA.

    SON DAKİKA ALIŞVERİŞİ
    Defne Samyeli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güzel oyuncu, AVM'nin kapanış saatine kısa bir süre kala vale noktasından aracını alarak AVM'den ayrıldı.

    ÇİÇEK GİBİ KUTLAMA
    Dün 33 yaşına basan Nilperi Şahinkaya, yeni yaşını sevgilisi Emre Yusufi ile kutladı. Yaş günü için Tohum Otizm Vakfı'na da bağış çağrısı yapan güzel oyuncu, çiçeklerle verdiği bu pozuyla da kış ortasında baharı müjdeledi.

        TÜRK'LÜĞE GERİ SAYIM
        Geçtiğimiz         Temmuz'da Türk vatandaşlığına hak kazanan oyuncu Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Akmerkez'deydi. Brezilyalı güzel, "İnşallah 31 Mart'ta vatandaşlık için evraklarımı vereceğim" dedi.

        İREM'DEN AŞK İTİRAFI
        Önceki         gün Nişantaşı'nda objektife takılan İrem Derici'den aşk itirafı geldi. Genç oyuncu Emre Aslan ile birlikte olduğu konuşulan başarılı popçu, "Evet doğru, Emre ile beraberiz. Bunları daha sonra uzun uzun konuşalım" açıklaması yaptı. Doğan Savaş.


        ROMANTİK PAYLAŞIM
        Azra Akın,         aşka geldi… Güzel oyuncu, 2017'de evlendiği Atakan Koru ile bu romantik pozunu Instagram hesabından paylaştı. Evliliklerinden Demir adında bir de oğulları olan çiftin bu karesine Akın'ın hayranlarından "Aşkınız daim olsun" mesajları ve binlerce beğeni yağdı.

            NESLİHAN'IN GURUR KAPAĞI
            Şöhreti             ülke sınırlarını aşan Neslihan Atagül, bir ilke imza attı. Türk dizilerinin yurt dışındaki popülerliği sayesinde ABD ve Latin Amerika'da da yıldızı parlayan güzel oyuncu, Amerika'nın en çok okunan yayınlarından HOLA! USA dergisine kapak oldu. Atagül, uluslar arası bir derginin kapağında yer alan ilk Türk aktris unvanını da elde etti.

            HADİSE'DEN AŞKINA REKLAM DESTEĞİ
            Oyuncu Kaan Yıldırım             aşkı tam gaz süren Hadise'den sevgilisine yine destek geldi. Bugüne dek birçok kez sevgilisinin çıkardığı maskeleri takan popçu, önceki gün de bu karesine şöyle yazdı: "Virüsten korunmanın en etkili yolu hala maske! Maskelerimizi takıyoruz değil mi?"

            BU ARABA İÇİN SONSUZA DEK ÇALIŞMALIYIZ!
            Rolls Royce, sadece 20 adet üretilen Phantom Tempus isimli koleksiyonuyla olay yarattı. Aracın dış boyası, yıldızları temsil eden ışığı yakaladıkça parıldayan mücevher benzeri Mavi Mika pullarını içeriyor. Einstein'dan ilham alan arabanın önemli bir bileşeni de uzayın en derin noktalarında bulunan Pulsar. Otomobil yazarları, aracın açıklanmayan fiyatı için de "Ona sahip olmak için sonsuza dek çalışmanız gerekiyor" dedi.
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            Haberler Saklambaç Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki gün Tarabya- Bebek hattında bisikletle tura çıktı