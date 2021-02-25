BU ARABA İÇİN SONSUZA DEK ÇALIŞMALIYIZ!

Rolls Royce, sadece 20 adet üretilen Phantom Tempus isimli koleksiyonuyla olay yarattı. Aracın dış boyası, yıldızları temsil eden ışığı yakaladıkça parıldayan mücevher benzeri Mavi Mika pullarını içeriyor. Einstein'dan ilham alan arabanın önemli bir bileşeni de uzayın en derin noktalarında bulunan Pulsar. Otomobil yazarları, aracın açıklanmayan fiyatı için de "Ona sahip olmak için sonsuza dek çalışmanız gerekiyor" dedi.