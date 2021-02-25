Müzisyen sevgililer Serdar Ortaç ve Seçil Gür, önceki gün Tarabya- Bebek hattında bisikletle tura çıktı. Yeniköy'de mola veren çift, bir bankta otururken objektiflere takıldı. Ortaç, dizi teklifleri geldiğini söyleyip ekledi: "Müziği bırakmam ama oyunculuk yapacağım." Aydın HAMZA.
SON DAKİKA ALIŞVERİŞİ
Defne Samyeli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güzel oyuncu, AVM'nin kapanış saatine kısa bir süre kala vale noktasından aracını alarak AVM'den ayrıldı.
ÇİÇEK GİBİ KUTLAMA
Dün 33 yaşına basan Nilperi Şahinkaya, yeni yaşını sevgilisi Emre Yusufi ile kutladı. Yaş günü için Tohum Otizm Vakfı'na da bağış çağrısı yapan güzel oyuncu, çiçeklerle verdiği bu pozuyla da kış ortasında baharı müjdeledi.