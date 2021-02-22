



'PİYASAYA GÖRE UCUZ'

2004 yılında kendi haute-couture atölyesini ve markasını kuran Siren Ertan'ın indirim yaptığı ürünlerin fiyatları da cep yakan cinstendi.









"Ürünlerimin fiyatları piyasaya göre ucuz" diyen Ertan'ın 13 bin liralık hakiki kuş tüyü elbisesi, 6 bin 500 liralık Sei Tüvit Ceketi, 4 bin 700 liralık kabanı, 950 liralık yastığı, 950 liralık şalı ve bin 250 liralık mumu "Bunun neresi indirim" dedirtti. Bu arada Ertan'ın 2 bin 250 liradan bin 350 liraya düşen kadife ayakkabıları da dikkat çekti.