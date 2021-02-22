Sosyetenin ünlü isimleri hobi olarak girdikleri moda dünyasında markalarıyla büyük kazanç elde etmeye başladı. Fiyatlarıyla dünyaca ünlü markaları aratmayan sosyetiklerimiz, yaptıkları indirim kampanyalarıyla da şaşırtıyor. Rachel Araz, 'Kapsül' adını verdiği takı koleksiyonunu geçtiğimiz ay görücüye çıkarmıştı. Hoşgeldin kampanyası yapan Araz'ın 'Mam' yazılı tokasının 4 bin 830 liradan, 4 bin 200 liraya indiğini görenler şaşırıp kalmıştı. Bir başka sosyetik modacı Siren Ertan da önceki gün ürünlerinde indirime girdi.
'PİYASAYA GÖRE UCUZ'
2004 yılında kendi haute-couture atölyesini ve markasını kuran Siren Ertan'ın indirim yaptığı ürünlerin fiyatları da cep yakan cinstendi.
"Ürünlerimin fiyatları piyasaya göre ucuz" diyen Ertan'ın 13 bin liralık hakiki kuş tüyü elbisesi, 6 bin 500 liralık Sei Tüvit Ceketi, 4 bin 700 liralık kabanı, 950 liralık yastığı, 950 liralık şalı ve bin 250 liralık mumu "Bunun neresi indirim" dedirtti. Bu arada Ertan'ın 2 bin 250 liradan bin 350 liraya düşen kadife ayakkabıları da dikkat çekti.
Siren Ertan'ın indirimli fiyatlarını görenler, "İndirim mi bindirim mi? anlayamadık" esprisi yaptı.