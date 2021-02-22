



DOSTLARINI SİLİYOR

Demet Akalın, geçtiğimiz hafta Coronavirüs'e yakalanmış ve sevenlerini üzmüştü. Her sabah Alişan ile sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programına hastalığından dolayı çıkamamış evde karantina altına alınmıştı. Geçtiğimiz haftalar da Alişan'ın tek başına sunduğu programa Aslı Hünel konuk sunucu olarak katılmıştı. Aynı saatlerde Demet Akalın ise sosyal medya hesabında canlı yayın açmış ve bu durum birçok kesimi şaşırtmıştı. Aslı Hünel, yayında Akalın'a geçmiş olsun dileklerini sunsa da yayın sonrası Akalın, Aslı Hünel'i sosyal medya hesabından takipten çıkartmış. Bu durumdan haberi var mı? bilmiyorum ama Aslı Hünel, Demet Akalın'ı hala takip ediyormuş. Şimdiye kadar hiçbir polemiğe girmeyen ve sadece şarkılarıyla gündemde olan Aslı Hünel ile Demet Akalın arasında ne yaşandığını yakında nede olsa öğreniriz.



UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE