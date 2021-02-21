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    Kökü Osmanlı Sarayı'na dayanıyor: Deniz Uğur hayatını film yapacak

    Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un kökeni Osmanlı Sarayı'na dayanan ailesinin hayatını film yapacak. Uğur'un anne tarafından büyük dedesi 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan tarafından büyütülürken, baba tarafından büyük dedesi ise Mısır Valisi Hurşid Ahmet Paşa.

    Tarihi hikaye

    Hep başkalarının hayatlarını oynayan Deniz Uğur, bu kez kendi hikayesinin başrolünde… 1973 yılında Ankara'da merhum opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğu olarak dünyaya gelen güzel oyuncunun, aile kökleri Osmanlı Sarayı'na uzanıyor.

    Köklü bir aileden gelmekle gurur duyan Deniz Uğur, hem anne hem de baba tarafındaki büyüklerin hayatlarının kendisine ilham verdiğini söyledi. Bu hikayeleri roman formatında yazacak olan Deniz Uğur, daha sonra da romanın sinemaya uyarlanmasını sağlayacak… Deniz Uğur'un aile kökleri ise gerçekten 'film gibi' hikayeler içeriyor…

    ANNEANNESİ İSVİÇRELİ
    Güzel oyuncunun baba tarafından dedesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı Yümnü Uğur, babaannesi Saliha Hanım ise II. Abdülhamit'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızıdır. Anne tarafından dedesi ise 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan tarafından büyütülüyor.

        Eğitimini yurt dışında tamamlayan dedesi Nadir Bayer, Almanya'da hemşirelik yaparken İsviçre Fransızı anneannesi Hedwige Bayer ile tanışıyor. Anneannesi, dedesine aşık oluyor ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen onunla evleniyor.

        AVRUPALI KUZENLER
        Osmanlı'nın son yıllarında asker olan kocasıyla Anadolu'nun ücra köşelerini dolaşıyor ve beş çocuğu oluyor. Deniz Uğur, anneannesi vasıtasıyla Oscar'lı 'The Tin Drum' filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi ünlü aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubu.

        Deniz Uğur'un anne tarafında büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi birçok önemli isim daha var. Baba tarafında ise Türk sanatının çok önemli isimleri bulunuyor.

            ÖNCE KİTAP YAZACAK
            Ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi, yine usta sanatçı Neveser Kökdeş, ünlü aktris Melek Kobra, Galatasaray eski başkanlarından Turgan Ece, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda üst mevkiilerde bulunmuş pek çok önemli kişi, Deniz Uğur'un baba tarafından aile büyükleri arasında…

            Güzel oyuncu, "Bu hikayeler bana çok ilham veriyor. Ben bunu bir roman formunda gerçekten yazmak istiyorum. Bunun ardından sinemaya uyarlanması da mümkün olacaktır" diyerek de geçmişiyle övünüyor...

            BÜYÜK HALASI KERİMAN HALİS
            1932 Dünya Güzeli Keriman Halis Ece de Deniz Uğur'un baba tarafından büyük halasıdır. Piyanist ve model olan Keriman Halis, 1932'deki Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması ve yine 1932'de Belçika'da yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda birinci "Dünya Güzellik Kraliçesi" seçilmiştir. İstanbul'da 28 Ocak 2012 tarihinde 98 yaşında hayatını kaybetti. Hem Çerkez Adige hem de Çerkez Ubıh kanı taşıyan Kafkas kökenli Keriman Halis, baba tarafından Ace, anne tarafından Bijnoupha (Bıjnou olarak da bilinen) sülalesine mensuptur. Bu nedenle Deniz Uğur'da da Ubıh ve Adige kökeni vardır.
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