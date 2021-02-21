Kökü Osmanlı Sarayı'na dayanıyor: Deniz Uğur hayatını film yapacak

Hep başkalarının hayatlarını oynayan Deniz Uğur, bu kez kendi hikayesinin başrolünde… 1973 yılında Ankara'da merhum opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğu olarak dünyaya gelen güzel oyuncunun, aile kökleri Osmanlı Sarayı'na uzanıyor.
Köklü bir aileden gelmekle gurur duyan Deniz Uğur, hem anne hem de baba tarafındaki büyüklerin hayatlarının kendisine ilham verdiğini söyledi. Bu hikayeleri roman formatında yazacak olan Deniz Uğur, daha sonra da romanın sinemaya uyarlanmasını sağlayacak… Deniz Uğur'un aile kökleri ise gerçekten 'film gibi' hikayeler içeriyor…
ANNEANNESİ İSVİÇRELİ
Güzel oyuncunun baba tarafından dedesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı Yümnü Uğur, babaannesi Saliha Hanım ise II. Abdülhamit'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızıdır. Anne tarafından dedesi ise 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan tarafından büyütülüyor.