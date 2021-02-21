Kökü Osmanlı Sarayı'na dayanıyor: Deniz Uğur hayatını film yapacak

BÜYÜK HALASI KERİMAN HALİS

1932 Dünya Güzeli Keriman Halis Ece de Deniz Uğur'un baba tarafından büyük halasıdır. Piyanist ve model olan Keriman Halis, 1932'deki Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması ve yine 1932'de Belçika'da yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda birinci "Dünya Güzellik Kraliçesi" seçilmiştir. İstanbul'da 28 Ocak 2012 tarihinde 98 yaşında hayatını kaybetti. Hem Çerkez Adige hem de Çerkez Ubıh kanı taşıyan Kafkas kökenli Keriman Halis, baba tarafından Ace, anne tarafından Bijnoupha (Bıjnou olarak da bilinen) sülalesine mensuptur. Bu nedenle Deniz Uğur'da da Ubıh ve Adige kökeni vardır.