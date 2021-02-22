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    işsiz bıraktı! Estetik operasyonu duyulunca hastane çalışanı kovuldu...

    , şu sıralar ’de yaptığı tatille gününü gün ederken, geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı estetik operasyonun duyulmasıyla suçlanan bir hastane çalışanı işsiz kaldı.

    Doğan Savaş TAKVIM
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    Serenay işsiz bıraktı!

    Geçtiğimiz ekim ayında göğüslerinden estetik operasyon geçiren Serenay Sarıkaya'nın hastane macerası gündem olmuştu. Sarıkaya'nın göğüslerine estetik yaptırmak için özel bir hastaneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt olduğu iddia edilmişti. Bu haberlerle sıkıntılı günler yaşayan Sarıkaya, çare olarak doktorunu evine çağırmış ve tedavisine kendi evinde devam ettirmişti.



    OPERASYON BAŞLATILDI!
    Maslak'taki     özel bir hastanede ameliyat olan Sarıkaya, geçirdiği operasyonun basına yansımasından rahatsız olunca hastane yönetimi operasyon başlattı. Ve suçlu olarak bir vale bulundu.



    Otopark görevlisi geçtiğimiz günlerde işten çıkartılırken diğer güvenlik görevlileri ve valeler ise sert bir şekilde uyarıldı. Serenay Sarıkaya'nın ameliyatının duyulması yüzünden suçlanarak işsiz kalan vale sıkıntılı günler geçirirken, 29 yaşındaki güzel oyuncu ise şu sıralar Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.



        Silikonlarını yenileten Serenay Sarıkaya, gazetecilere yakalanmamak için hastaneye gitmek istememişti. O dönem doktor evine gelerek oyuncunun kontrollerini yapmıştı.

        KAPRİSLERİ PES DEDİRTİYOR!
        Serenay Sarıkaya'nın dizi ve sinema sektöründe çalıştığı birçok ismi kaprisleriyle bunalttığı konuşulmuştu.

        BU İLK DEĞİL
        Güzel oyuncunun tepkisi yüzünden başlatılan araştırmada bir vale işinden oldu. Bu durum magazin dünyasında ilk kez yaşanmıyor. Oyuncu Pınar Altuğ da yıllar önce rol aldığı bir dizide kostümcüsünü işten attırmıştı. Demet Akalın da gittiği bir restoranda kendisi hakkında konuşan iki garsonu işten kovdurmuştu.



        BEDAVA TATİLE DEVAM
        Geceliği 30 bin TL'lik otelden sık sık paylaşım yapan Sarıkaya'nın egzotik cennete sponsorlu tatil yaptığı ortaya çıkmıştı.

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