



Silikonlarını yenileten Serenay Sarıkaya, gazetecilere yakalanmamak için hastaneye gitmek istememişti. O dönem doktor evine gelerek oyuncunun kontrollerini yapmıştı.



KAPRİSLERİ PES DEDİRTİYOR!

Serenay Sarıkaya'nın dizi ve sinema sektöründe çalıştığı birçok ismi kaprisleriyle bunalttığı konuşulmuştu.



BU İLK DEĞİL

Güzel oyuncunun tepkisi yüzünden başlatılan araştırmada bir vale işinden oldu. Bu durum magazin dünyasında ilk kez yaşanmıyor. Oyuncu Pınar Altuğ da yıllar önce rol aldığı bir dizide kostümcüsünü işten attırmıştı. Demet Akalın da gittiği bir restoranda kendisi hakkında konuşan iki garsonu işten kovdurmuştu.