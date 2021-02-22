Geçtiğimiz ekim ayında göğüslerinden estetik operasyon geçiren Serenay Sarıkaya'nın hastane macerası gündem olmuştu. Sarıkaya'nın göğüslerine estetik yaptırmak için özel bir hastaneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt olduğu iddia edilmişti. Bu haberlerle sıkıntılı günler yaşayan Sarıkaya, çare olarak doktorunu evine çağırmış ve tedavisine kendi evinde devam ettirmişti.
OPERASYON BAŞLATILDI!
Maslak'taki özel bir hastanede ameliyat olan Sarıkaya, geçirdiği operasyonun basına yansımasından rahatsız olunca hastane yönetimi operasyon başlattı. Ve suçlu olarak bir vale bulundu.
Otopark görevlisi geçtiğimiz günlerde işten çıkartılırken diğer güvenlik görevlileri ve valeler ise sert bir şekilde uyarıldı. Serenay Sarıkaya'nın ameliyatının duyulması yüzünden suçlanarak işsiz kalan vale sıkıntılı günler geçirirken, 29 yaşındaki güzel oyuncu ise şu sıralar Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.