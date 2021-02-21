BAŞROLDE KAPADOKYA

Son dönemde tüm dünyanın gözbebeği haline gelen Kapadokya'nın yıldızı, her geçen gün daha parlıyor. Yerli ve yabancı starların gözde adresi Kapadokya, son olarak CNN International'ın dünyaca ünlü sunucusu Richard Quest'i konuk etti. Richard Quest, Kapadokya için şu yorumda bulundu: "Çok özel bir yer. Çok farklı ve keyif veren tecrübelerle Kapadokya, türünün tek örneği bir manzaraya sahip. Bu özel yerin eşsizliğini kendiniz görmek ve tecrübe etmek isteyeceksiniz.