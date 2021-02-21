İrem Derici aşkıyla şöhreti yakalayan ve sonrasında şarkıcı olan Lider Şahin, gönlünü Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan'a kaptırdı. Snob Magazin'in haberine göre; uzun süredir birlikte olan 36 yaşındaki Şahin ile 11 yaş küçük aşkı Çırpan'ın ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.
ANNESİNİN İZİNDEN
AKINCI dizisinin güzel oyuncusu Müge Boz, önceki gün kendisine tıpatıp benzeyen kızıyla gittiği çekimden bu kareyi paylaştı. Minik Vina'nın makyaj malzemelerine olan ilgisi, "Anasının kızı" dedirtti.
BAŞROLDE KAPADOKYA
Son dönemde tüm dünyanın gözbebeği haline gelen Kapadokya'nın yıldızı, her geçen gün daha parlıyor. Yerli ve yabancı starların gözde adresi Kapadokya, son olarak CNN International'ın dünyaca ünlü sunucusu Richard Quest'i konuk etti. Richard Quest, Kapadokya için şu yorumda bulundu: "Çok özel bir yer. Çok farklı ve keyif veren tecrübelerle Kapadokya, türünün tek örneği bir manzaraya sahip. Bu özel yerin eşsizliğini kendiniz görmek ve tecrübe etmek isteyeceksiniz.