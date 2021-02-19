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    ve törende pandemiyi ön planda tuttu

    Başarılı müzisyen ve , ikinci kez evleniyor. Çift, 22 Şubat’ta ’de dünya evine girecek. Sadece 50 kişinin katılacağı törende Akçıl’ın şahitleri ve İçişleri Bakan olacak.

    Aşk engel tanımaz!

    Başarılı müzisyen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez evleniyor.

    Çift, 22 Şubat'ta Swissotel'de dünya evine girecek.

    Sadece 50 kişinin katılacağı törende Akçıl'ın şahitleri Sibel Can ve İçişleri Bakan Süleyman Soylu olacak.

        Kıratlı'nın şahitleri ise Hatice Şendil ve yakın arkadaşı Tuğça Koçak olacak.

        Tören sokağa çıkma yasağı nedeniyle 17.30'da başlayıp erken saatte sona erecek.

        Pandemi kurallarına dikkat eten çift, normalde 420 kişilik mekana sadece 50 kişi alınmasını istedi.
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        Haberler Saklambaç Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı törende pandemiyi ön planda tuttu