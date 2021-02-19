Önceki gün Maldivler'e gidip burada geceliği en az 30 bin TL'lik otelden paylaşım yapan Serenay Sarıkaya'nın egzotik cennete sponsorlu gittiği ortaya çıktı.

Güzel oyuncu, daha önce de başka yıldızlarla reklam anlaşması yapan otelde yapacağı reklam içerikli paylaşımlar sayesinde bedavaya gününü gün ediyor.

HAKKINI VERİYOR



Normalde gittiği her yeri sır gibi saklayan Serenay, şimdi ise Maldivler'deki her paylaşımına oteli etiketleyerek yaptığı anlaşmanın hakkını veriyor. Güzel oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives adlı otelin resmi sitesinden de Serenay Sarıkaya'nın takip edilmesi, sponsorluk dedikodularının kanıtı gibiydi.