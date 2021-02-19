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    geceliği 30 bin tl’lik otelde reklam karşılığı bedava kaldı

    ’de yazı yaşayan , güzelliği ve şöhretinin karşılığını aldı! Instagram’da 9 milyon takipçisi olan ünlü oyuncunun geceliği 30 bin tl’lik otelde reklam karşılığı bedava kaldığı söyleniyor.

    Ne güzel hayat

    Önceki gün Maldivler'e gidip burada geceliği en az 30 bin TL'lik otelden paylaşım yapan Serenay Sarıkaya'nın egzotik cennete sponsorlu gittiği ortaya çıktı.

    Güzel oyuncu, daha önce de başka yıldızlarla reklam anlaşması yapan otelde yapacağı reklam içerikli paylaşımlar sayesinde bedavaya gününü gün ediyor.

    HAKKINI VERİYOR


    Normalde     gittiği her yeri sır gibi saklayan Serenay, şimdi ise Maldivler'deki her paylaşımına oteli etiketleyerek yaptığı anlaşmanın hakkını veriyor. Güzel oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives adlı otelin resmi sitesinden de Serenay Sarıkaya'nın takip edilmesi, sponsorluk dedikodularının kanıtı gibiydi.

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    Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya geceliği 30 bin tl’lik otelde reklam karşılığı bedava kaldı