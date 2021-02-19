Dairelerden fazla kazandırıyor! Zenginlik göstergesi olan tasarım çantalar ile saatler altın ve borsa gibi

Buna göre sadece Hermes değil Chanel ve Louis Vuitton gibi klasikleşmiş çantaları satın almak, zenginlerin en kazançlı yatırım yöntemi… Tasarım çantalar, yüksek gelirlinin yatırım olarak gördüğü sanat eserlerinden de çok daha fazla kar ettiriyor.