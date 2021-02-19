Dairelerden fazla kazandırıyor! Zenginlik göstergesi olan tasarım çantalar ile saatler altın ve borsa gibi

Normal vatandaş yastık altındaki altınıyla geleceğe yatırımını yapıyor; zengin ise hava atmak için koluna taktığı çantalarıyla… Forbes'un Hermes çantaların iyi bir yatırım aracı olduğunu açıklamasının ardından bir geniş kapsamlı araştırma daha yapıldı.
Buna göre sadece Hermes değil Chanel ve Louis Vuitton gibi klasikleşmiş çantaları satın almak, zenginlerin en kazançlı yatırım yöntemi… Tasarım çantalar, yüksek gelirlinin yatırım olarak gördüğü sanat eserlerinden de çok daha fazla kar ettiriyor.
Forbes'ta yayınlanan Art Market Research raporuna göre; lüks ve tasarım çantalar; yatırım potansiyeli açısından artık sanattan, klasik arabalardan ve çok nadir bulunan viskilerin yıllar içindeki getirisinden bile daha iyi performans gösteriyor.