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    Dairelerden fazla kazandırıyor! Zenginlik göstergesi olan tasarım çantalar ile saatler altın ve borsa gibi

    Zenginlik göstergesi olan tasarım çantalar ile saatler, altın ya da borsa gibi kazandırıyor. 5 yılda yüzde 71.92 değer kazanan 47 bin TL’lik ile fiyatları 60 bin ile 1 milyon TL arasında değişen mes çantaların getirisi, ’deki dairelerden fazla.

    Lüks tutkusu yatırım oldu

    Normal vatandaş yastık altındaki altınıyla geleceğe yatırımını yapıyor; zengin ise hava atmak için koluna taktığı çantalarıyla… Forbes'un Hermes çantaların iyi bir yatırım aracı olduğunu açıklamasının ardından bir geniş kapsamlı araştırma daha yapıldı.

    Buna göre sadece Hermes değil Chanel ve Louis Vuitton gibi klasikleşmiş çantaları satın almak, zenginlerin en kazançlı yatırım yöntemi… Tasarım çantalar, yüksek gelirlinin yatırım olarak gördüğü sanat eserlerinden de çok daha fazla kar ettiriyor.

    Forbes'ta yayınlanan Art Market Research raporuna göre; lüks ve tasarım çantalar; yatırım potansiyeli açısından artık sanattan, klasik arabalardan ve çok nadir bulunan viskilerin yıllar içindeki getirisinden bile daha iyi performans gösteriyor.

        Hermes, Chanel ve Louis Vuitton gibi lüks çantalar, son on yılda ortalama yüzde 83'lük bir değerlenme artışı yaşadı.

        İKİNCİ ELİ DE REVAÇTA


        Rapora göre, 2019'da açık artırmada 3 bin 500'den fazla tasarım el çantası satıldı ve bir önceki yıla göre 26.4 milyon euro'luk bir artış oldu.

            2020 yılında da açık artırmadan en çok satılan lüks ürünlerin başında ikinci el tasarım çantalar geldi.

            Rapora göre; örneğin Hermes'in Kelly modeli son 10 yılda yüzde 123 kazandırdı.

            1999'da 1150 sterlinden satılan Chanel'in klasikleşmiş 'Medium Classic Flap Bag' modeli ise 2020'de 5400 sterlinin üzerinde satışa sunuldu.

                Türkiye'de şu anda 47 bin TL'ye satılan çantanın değeri, 2010 ve 2015 yılları arasında da yüzde 71,92 arttı. Bu rakam S&P 500 borsa endeksi ile ve dünyanın en pahalı evlerinin olduğu Londra'daki konut fiyatlarındaki artışı bile geride bıraktı!

                Rapora göre ikinci el çantalardan sonra diğer en iyi yatırım aracı ise Rolex saatler. 70'li yıllarda 200 sterlinden satılan saatlerin şimdiki değeri de 85.000 sterlinin üzerine çıktı.

                ZAMANLARI ÇOK DEĞERLİ!


                    Başta David Beckham gibi yıldızların taktığı Rolex marka saatler de tıpkı altın ya da borsa gibi iyi bir yatırım aracı. Rolex'ler yıllar geçtikçe değer kazanıyor.
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                    Haberler Saklambaç Dairelerden fazla kazandırıyor! Zenginlik göstergesi olan tasarım çantalar ile saatler altın ve borsa gibi