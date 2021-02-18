Suden, geceliği 18 bin TL'lik otelde kalırken Güneş'in kaldığı otelin geceliği 30 bin TL… Selma Çilek ve eşinin kaldığı otelin geceliği ise 18 bin TL… Maldivler tatiline kiminle çıktığı merak konusu olan Sarıkaya ise otelin okyanus üzerindeki geceliği 35 bin TL'lik villasını tercih etti.