Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyan güzelliğini kırmızıbibere borçlu olduğunu söyledi.
Herkes yıllara meydan okuyan güzel bir cildin hayalini kuruyor.
Diyetisyen Salih Gürel, cildi besleyen besinleri sıralıyor:
Kırmızıbiber: Cilde ışıltı verir. Yaşlanmaya savaş açar. Kırışıklıkları azaltır.
Havuç: Kozmetik ürünlerinde kullanılan havuç cildi güzelleştirir.
Kabak Çekirdeği: Cilt için kolajen desteği sağlar. Hücreleri yeniler.
Herkes yıllara meydan okuyan güzel bir cildin hayalini kuruyor.
Diyetisyen Salih Gürel, cildi besleyen besinleri sıralıyor:
Kırmızıbiber: Cilde ışıltı verir. Yaşlanmaya savaş açar. Kırışıklıkları azaltır.
Havuç: Kozmetik ürünlerinde kullanılan havuç cildi güzelleştirir.
Kabak Çekirdeği: Cilt için kolajen desteği sağlar. Hücreleri yeniler.