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    güzelliğini kırmızı bibere borçlu | Cildi besleyen şifa deposu besinler

    Dünyaca ünlü şarkıcı , yıllara meydan okuyan güzelliğini e borçlu olduğunu söyledi. İşte cildi besleyen şifa deposu besinler...

    Can yakan güzellik
    , yıllara meydan okuyan güzelliğini e borçlu olduğunu söyledi.

    Herkes yıllara meydan okuyan güzel bir cildin hayalini kuruyor.



    Diyetisyen Salih Gürel, cildi besleyen besinleri sıralıyor:

    Kırmızıbiber: Cilde ışıltı verir. Yaşlanmaya savaş açar. Kırışıklıkları azaltır.

    Havuç: Kozmetik ürünlerinde kullanılan cildi güzelleştirir.

    Kabak Çekirdeği: Cilt için kolajen desteği sağlar. Hücreleri yeniler.
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    Haberler Sağlık Jennifer Lopez güzelliğini kırmızı bibere borçlu | Cildi besleyen şifa deposu besinler