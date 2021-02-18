Eski Beşiktaşlı Dusco Tosic'in Kasımpaşaspor'a transferinin ardından gözlerin çevrildiği Jelena Karleusa da İstanbul'a geldi. Olaylı yenge, İstanbul'dan eşiyle bu karesini paylaştı. Sırp şarkıcının, ülkemizden de yüklü alışveriş yaptığı öğrenildi.
KALPLERİMİZE NÜFUS EDECEK
Cüneyt Mete, atv'nin 20 Şubat'ta başlayacak dizisi "Kardeşlerim"de canlandırdığı karakteri anlattı. Mete, "Dizi, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfus edecek bir hikâyeye sahip" dedi ve ekledi: "Oynadığım Orhan Eren karakteri, merhametli, iki çocuğu olan iyi kalpli bir aile babası. 4 yeğenine kol kanat germek için sabah akşam demeden çalışan tertemiz bir adam."
SOĞUK VIZ GELDİ
Cemiyet dünyasının ünlü çifti Şebnem-Celal Çapa, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan çift, daha sonra Nişantaşı'nda soğuk havaya rağmen mağazaları dolaştı.