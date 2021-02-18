KALPLERİMİZE NÜFUS EDECEK

Cüneyt Mete, atv'nin 20 Şubat'ta başlayacak dizisi "Kardeşlerim"de canlandırdığı karakteri anlattı. Mete, "Dizi, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfus edecek bir hikâyeye sahip" dedi ve ekledi: "Oynadığım Orhan Eren karakteri, merhametli, iki çocuğu olan iyi kalpli bir aile babası. 4 yeğenine kol kanat germek için sabah akşam demeden çalışan tertemiz bir adam."