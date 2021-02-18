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    'in 'a transferinin ardından gözlerin çevrildiği da 'a geldi

    Eski Beşiktaşlı 'in 'a transferinin ardından gözlerin çevrildiği da 'a geldi. Olaylı yenge, İstanbul'dan eşiyle bu karesini paylaştı. Sırp şarkıcının, ülkemizden de yüklü alışveriş yaptığı öğrenildi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 18 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Yengeye kavuştu

    Eski Beşiktaşlı Dusco Tosic'in Kasımpaşaspor'a transferinin ardından gözlerin çevrildiği Jelena Karleusa da İstanbul'a geldi. Olaylı yenge, İstanbul'dan eşiyle bu karesini paylaştı. Sırp şarkıcının, ülkemizden de yüklü alışveriş yaptığı öğrenildi.

    KALPLERİMİZE NÜFUS EDECEK
    Cüneyt     Mete, atv'nin 20 Şubat'ta başlayacak dizisi "Kardeşlerim"de canlandırdığı karakteri anlattı. Mete, "Dizi, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfus edecek bir hikâyeye sahip" dedi ve ekledi: "Oynadığım Orhan Eren karakteri, merhametli, iki çocuğu olan iyi kalpli bir aile babası. 4 yeğenine kol kanat germek için sabah akşam demeden çalışan tertemiz bir adam."

    SOĞUK VIZ GELDİ
    Cemiyet     dünyasının ünlü çifti Şebnem-Celal Çapa, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan çift, daha sonra Nişantaşı'nda soğuk havaya rağmen mağazaları dolaştı.

        BENGÜ'DEN SÜRPRİZ
        POP müziğin sevilen ismi Bengü, 'Kalbim' şarkısını yeniden yorumlayıp müzik severlerin beğenisine sunuyor. Şarkı, yarın tüm dijital platformlarda ve klibi ise Bengü'nün YouTube kanalında yayında.

        KAR NEŞESİ
        Aslı Enver, önceki gün Anadolu Yakası'ndaki evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Güzel oyuncu, çocuklar gibi eğlendiği anları da böyle ölümsüzleştirdi. Enver'in Instagram'da paylaştığı makyajsız haline de beğeni yağdı.

        GÜZEL GİRİŞİM
        Emel Yıldırım, eski eşi Erdal Acar'dan olan kızı Cansu ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıdı. Giyim mağazalarını kapatan ünlü modacı, "Yakında güzellik merkezimi açacağım" dedi.
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        Haberler Saklambaç Dusco Tosic'in Kasımpaşaspor'a transferinin ardından gözlerin çevrildiği Jelena Karleusa da İstanbul'a geldi