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    Musk'ın annesi 'tan olay açıklamalar: Her çocuk dahi olabilir...

    Musk'ın 72 yaşındaki süpermodel annesi , yeni kitabında çocuk yetiştirmenin detaylarını açıkladı: Her çocuk dahi olabilir. Size görev düşüyor. Bunu ortaya çıkarmak zorundasınız. Ben başardım. 5 kuralı uygulayabilirsiniz.

    Her çocuk dahidir

    Tesla ve SpaceX ile yeni bir dönem vaad eden Elon Musk'ın 72 yaşındaki süpermodel annesi Maye Musk, "Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabında çocuk yetiştirme tüyoları verdi. İşte çok özel öneriler:

    1- ÇOCUKLARINIZI ÇALIŞMA FİKRİNE ERKEN YAŞTA ALIŞTIRIN:


    Çocuklar çalışmanın önemini anlamalı. Üstelik bu durum yalnızca bir ofis ortamında çalışmayı değil ev işleri yapmayı da kapsıyor. Araştırmalar, ev işleri ile ilgilenen çocukların akranlarından çok daha başarılı ve sorumluluk sahibi birer yetişkin olabildiklerini gösteriyor.

        2- KORKMAYIN ONLARA BİRER YETİŞKİN GİBİ DAVRANIN:


        Elon Musk'ın geçmişine baktığınızda zamanından önce büyümek zorunda kalmış bir çocuk görürsünüz. Annem ve babam her daim çocuklarına güvenebilecekleri birer yetişkin gibi davranmışlardır.

        Bundan olacak ki ben de kendi çocuklarımı yetiştirirken bu fikri benimsedim ve uyguladım.

            3- TUTKULARININ PEŞİNDEN GİTMELERİNE İZİN VERİN:


            Bu çok önemli. Çocuklarıma asla ne okuyacaklarını söylemedim. Ödevlerini de kontrol etmedim; bu tamamıyla onlara ait bir sorumluluktu. Tutkularıyla başarıyı yakalayacaklarını onlara hissettirdim.

            4- ÇOCUKLARINIZI LÜKSE ALIŞTIRMAYIN:


                Ne kadar paranız olursa olsun lüksün tehlikesini onlara hissettirin. Güvende olduklarından emin olup kendilerini/hayatlarını çekip çevirmelerine izin verin.

                5- KENDİ GELECEKLERİNDEN SORUMLU KILIN:
                Naçizane tavsiyem çocuklarınızı kendi geleceklerinden sorumlu kılmanız yönünde olacaktır. Çocuklarınıza doğru olanı öğretin ancak ne istediklerine karar verme konusunda onları özgür bırakın.

                Özgürlüğün onlar için de büyük bir şans olduğunu hissettirin. Elon'ın dahi olduğunu o daha 3 yaşındayken anlamıştım. 3 çocuğumla da çok gurur duyuyorum. Tosca'nın romantik filmlerin olduğu dünya çapında bir yayın platformu var. Özellikle evde oturduğumuz bu süreçte, bize aşk hakkında umut veriyor. Aslında her çocuğun içinde bir dahiliğin olduğuna inanıyorum.

                    ONLARIN KÖLESİ DEĞİLİM
                    Sabah                     onları okula hazırlamak için aşağı indim. Bana "Kahvaltı istiyoruz!'' dediler. Ben de "Kendiniz yapın'' dedim. Onlar da "Kendiniz yapın da ne demek?" dedi. "Kendiniz yapacaksınız" dedim. Buzdolabına gidip istedikleri yiyecekleri almak zorunda kaldılar. Ben de oturup onlarla kahvaltı ettim. Daha sonra dedim ki "Şimdi masayı temizleyeceksiniz. Benim tabağımı da alabilirsiniz". "Bunu yapmak zorunda değiliz" diye karşılık verdiler.

                    "Artık benimlesiniz, yapmak zorundasınız'' dedim. Her zaman "teşekkürler'' ve "lütfen" demek zorundalar. Daha sonra onları okula götürdüm. Kızım geri döndüğünde yaptıklarını görünce çok şaşırdı. Bunu yapmak zorundalar dedim. Torunlarımın kölesi değilim...

                    MAYE MUSK KİMDİR?
                    19 Nisan 1948'de Regina, Saskatchewan'da doğan Maye Musk'ın Kaye adında ikiz bir kız kardeşi var ve başarılı bir kayropraktik işi ve güçlü bir macera duygusu olan ebeveyn Joshua ve Wyn Haldeman'ın beş çocuğundan biri. Aile sık sık seyahat ederken, evleri Güney Afrika'daydı. The New York Times'a göre, 1952'de Musk sadece dört yaşındayken maceracı ebeveynleri, babasının parçalar halinde Kanada'dan getirdiği bir uçakla aileyi dünyanın dört bir yanına 22.000 mil uçurdu. Musk, modellik kariyerine 15 yaşında Pretoria ve Johannesburg'da başladı, hafta sonları çalışan ve podyum çekimleri ve kataloglarında yer alan başarılı bir model haline geldi. Aynı zamanda 1969 Bayan Güney Afrika güzellik yarışmasında finalistti ve 1960'larda popüler bir model oldu. Her ne kadar Elon Musk'ın annesi olduğu için popüler gibi görünse de fikirlerine her yerde çok önem veriliyor.
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                    Haberler Saklambaç Elon Musk'ın annesi Maye Musk'tan olay açıklamalar: Her çocuk dahi olabilir...