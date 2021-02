MAYE MUSK KİMDİR?

19 Nisan 1948'de Regina, Saskatchewan'da doğan Maye Musk'ın Kaye adında ikiz bir kız kardeşi var ve başarılı bir kayropraktik işi ve güçlü bir macera duygusu olan ebeveyn Joshua ve Wyn Haldeman'ın beş çocuğundan biri. Aile sık sık seyahat ederken, evleri Güney Afrika'daydı. The New York Times'a göre, 1952'de Musk sadece dört yaşındayken maceracı ebeveynleri, babasının parçalar halinde Kanada'dan getirdiği bir uçakla aileyi dünyanın dört bir yanına 22.000 mil uçurdu. Musk, modellik kariyerine 15 yaşında Pretoria ve Johannesburg'da başladı, hafta sonları çalışan ve podyum çekimleri ve kataloglarında yer alan başarılı bir model haline geldi. Aynı zamanda 1969 Bayan Güney Afrika güzellik yarışmasında finalistti ve 1960'larda popüler bir model oldu. Her ne kadar Elon Musk'ın annesi olduğu için popüler gibi görünse de fikirlerine her yerde çok önem veriliyor.