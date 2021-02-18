Tesla ve SpaceX ile yeni bir dönem vaad eden Elon Musk'ın 72 yaşındaki süpermodel annesi Maye Musk, "Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabında çocuk yetiştirme tüyoları verdi. İşte çok özel öneriler:
1- ÇOCUKLARINIZI ÇALIŞMA FİKRİNE ERKEN YAŞTA ALIŞTIRIN:
Çocuklar çalışmanın önemini anlamalı. Üstelik bu durum yalnızca bir ofis ortamında çalışmayı değil ev işleri yapmayı da kapsıyor. Araştırmalar, ev işleri ile ilgilenen çocukların akranlarından çok daha başarılı ve sorumluluk sahibi birer yetişkin olabildiklerini gösteriyor.