2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenerek şaşırtan 34 yaşındaki güzel oyuncu Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber...;
Ünlü oyuncunun, eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Hatta iddiya göre Miraloğlu, sokakta perişan bir halde sırt çantasıyla görüldü.
Ünlü oyuncunun, eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Hatta iddiya göre Miraloğlu, sokakta perişan bir halde sırt çantasıyla görüldü.