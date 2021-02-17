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    kendisinden 48 yaş büyük eşi tarafından evden kovuldu

    , vatandaşı olmak için evlendiği kendisinden 48 yaş büyük eşi tarafından evden kovuldu. Miraloğlu'ndan haber alınamıyor.

    Evden kovuldu!
    2019'da kendisinden 48 yaş büyük isimli 80 yaşında zengin bir 'li ile evlenerek şaşırtan 34 yaşındaki güzel oyuncu 'ndan kötü haber...;

    Ünlü oyuncunun, eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Hatta iddiya göre Miraloğlu, sokakta perişan bir halde sırt çantasıyla görüldü.
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    Haberler Saklambaç Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi tarafından evden kovuldu