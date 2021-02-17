Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Tony Blair'in oğlu Euan Blair, kısa sürede büyük başarı elde etti. 37 yaşındaki genç adam, kurduğu eğitim teknolojisi şirketiyle kısa sürede 50 milyon sterlin servet elde etti. Genç adamın başarısı İngiliz basını tarafından 2013 yılında dünya evine girdiği Türk asıllı eşi Suzanne Ashman'a bağlandı.



FORBES'UN LİSTESİNE GİRDİ

Genç kadın, 2017 yılında Forbes'un '30 yaş altı başarılı genç' listesinde Avrupa'nın önde gelen finansörlerinden biri olarak gösterilmişti. Eski devlet bakanlarından Mehmet Altınsoy'un torunu ve motor yarışları girişimcisi Jonathan Ashman'ın kızı olan Suzanne, risk sermayesi şirketi Local Globe'un da yıllardır ortağı…





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN