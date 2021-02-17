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    Türk kızı, 'in oğlu 'i zengin etti

    eski başbakanı ’in oğlu Euan, iş hayatında milyonlarca sterlinlik servet elde etti. Başarısı ise müthiş bir kariyeri olan Türk asıllı eşine bağlandı.

    Türk kızı, Blair’i zengin etti

    Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Tony Blair'in oğlu Euan Blair, kısa sürede büyük başarı elde etti. 37 yaşındaki genç adam, kurduğu eğitim teknolojisi şirketiyle kısa sürede 50 milyon sterlin servet elde etti. Genç adamın başarısı basını tarafından 2013 yılında dünya evine girdiği Türk asıllı eşi Suzanne Ashman'a bağlandı.

    'UN LİSTESİNE GİRDİ
    Genç     kadın, 2017 yılında Forbes'un '30 yaş altı başarılı genç' listesinde 'nın önde gelen finansörlerinden biri olarak gösterilmişti. Eski devlet bakanlarından 'un torunu ve motor yarışları girişimcisi Jonathan Ashman'ın kızı olan Suzanne, risk sermayesi şirketi Local Globe'un da yıllardır ortağı…

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    Haberler Saklambaç Türk kızı, Tony Blair'in oğlu Euan Blair'i zengin etti