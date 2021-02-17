Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın önceki akşam atv'de yayınlanan yeni bölümünde nefes tutuldu. Sosyal medyada yine gündem olan dizide, bölüm etiketi '#DoğruYoldasın' Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sıraya yükseldi.
DENGELER DEĞİŞİYOR
Bu akşam atv'de ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da dengeler değişiyor. Yıldız Çağra Atiksoy'un canlandıracağı Malhun Hatun, ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Yanıtı bu akşam atv'de…
KARAVANA ALIŞTI
Kızı Su ile önceki gün Akmerkez'de dolaşan Pınar Altuğ Atacan, kısa süre önce aldıkları karavanla tatil yapmayı çok sevdiklerini söyledi. (Aydın HAMZA)