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    ve 'un başrollerini paylaştığı Maraşlı sosyal medyada gündem oldu | 17 Şubat magazin haberleri

    ekranlarında yayınlanan ve izleyicisi tarafından ilgiyle takip edilen Maraşlı dizisi sosyal medyada "#DoğruYoldasın" etiketi ile gündem oldu. İşte haberin detayları ve 17 Şubat tarihli 'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin haberleri...

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    Nefesler tutuldu

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın önceki akşam atv'de yayınlanan yeni bölümünde nefes tutuldu. Sosyal medyada yine gündem olan dizide, bölüm etiketi '#DoğruYoldasın' Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sıraya yükseldi.



    DENGELER DEĞİŞİYOR
    Bu akşam atv'de ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da dengeler değişiyor. Yıldız Çağra Atiksoy'un canlandıracağı Malhun Hatun, ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Yanıtı bu akşam atv'de…



    KARAVANA ALIŞTI
    Kızı Su ile önceki gün Akmerkez'de dolaşan Pınar Altuğ Atacan, kısa süre önce aldıkları karavanla tatil yapmayı çok sevdiklerini söyledi. (Aydın HAMZA)



        DOĞAL GÜZEL
        Özpirinçci, son yıllardaki güzellik anlayışına meydan okuyor. Ünlü oyuncu, önceki gün boyamayı bıraktığı saçları ve sıfır makyajlı haliyle "İşte güzelliğin doğal hali" dedirtti.




        ZEYNEP'İN NEŞE KAYNAĞI
        Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat, kar nedeniyle evde kalınca kendine sevimli bir eğlence buldu. Ünlü oyuncu, kedisiyle eşi Cansel Elçin'e böyle poz verdi. Sevimli kedinin objektife attığı bakışlar ise herkesi gülümsetti.



        EGE KUMRULARI
        Yasemin ve İzzet Özilhan, 14 Şubat'ı Kaplankaya'daki evlerinde geçirdi. Sosyetik çift, İstanbul'daki karlı havaya inat Bodrum yakınlarındaki evlerinde güneşli havada böyle selfie çekti.



            MASAL GİBİ BİR HİKAYE
            ATV'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Celil Nalçakan, 20 Şubat'ta başlayacak diziyle ilgili şöyle dedi: "Ufacık bir gecekondunun holding binalarından, lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal anlatacağız."



            DOLABA BAK!
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            Haberler Saklambaç Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı sosyal medyada gündem oldu | 17 Şubat magazin haberleri