



DENGELER DEĞİŞİYOR

Bu akşam atv'de ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da dengeler değişiyor. Yıldız Çağra Atiksoy'un canlandıracağı Malhun Hatun, ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Yanıtı bu akşam atv'de…