Tüm dünyada zenginlik ve lüksün simgesi olarak kabul gören Hermes çantaların marifeti bununla da sınırlı değil… Türkiye'de de sosyete ve magazin dünyasından birçok ismin taktığı çantalar, aynı zamanda iyi de bir yatırım aracı…
Forbes'a göre ilk olarak 1981'de üretilen Hermes'in Birkin modelinin değeri 2010-2020 arasında yani sadece 10 yıllık bir dönemde yüzde 93 arttı.
İKİNCİ ELİ DE REVAÇTA
Son derece sınırlı bulunabilirliği, el yapımı yapısı ve uzun bekleme süresiyle ikinci elleri dahi çok değerli olan Hermes Birkin'in yıllık getirisi yüzde 14,2'lik bir oranla altından bile fazla…