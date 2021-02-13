KOLEKSİYON YAPIYORLAR

Yerli ve yabancı zenginler, tek bir Hermes almakla kalmıyor. Özellikle markanın Birkin modelinin çeşitli renklerini satın alan lüks tutkunları, böylece hem gösteriş yapıyor hem de Forbes'a göre geleceğe de iyi bir yatırım yapıyor.