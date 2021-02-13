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    'den 'a 'den ... Zenginlik göstergesi mes yatırım aracı çıktı!

    Zenginlik göstergesi mes, sadece gösteriş değil yatırım aracı çıktı! ; ’den ’a ’den ’e kadar birçok ünlünün taktığı çantaların yıllık getirisinin yüzde 14.2’lik oranla altından da fazla olduğunu ortaya çıkardı.

    Altın alma Hermes al

    Tüm dünyada zenginlik ve lüksün simgesi olarak kabul gören Hermes çantaların marifeti bununla da sınırlı değil… Türkiye'de de sosyete ve magazin dünyasından birçok ismin taktığı çantalar, aynı zamanda iyi de bir yatırım aracı…

    Forbes'a göre ilk olarak 1981'de üretilen Hermes'in Birkin modelinin değeri 2010-2020 arasında yani sadece 10 yıllık bir dönemde yüzde 93 arttı.

    İKİNCİ ELİ DE REVAÇTA
    Son derece sınırlı bulunabilirliği, el yapımı yapısı ve uzun bekleme süresiyle ikinci elleri dahi çok değerli olan Hermes Birkin'in yıllık getirisi yüzde 14,2'lik bir oranla altından bile fazla…

        Forbes'un bu haberi de "Altın yerine Hermes al" dedirtirken akıllara Türkiye'deki Hermes zenginleri geldi. Türkiye'de en çok Hermes çantaya sahip olan isimler arasında Bahar Şer, Aslıhan Doğan Turan ve Derin Mermerci geliyor.

        ALDIĞINDA 150 BİN LİRAYDI
        Derin Mermerci, 2012 yılında görüntülendiği Hermes Himalayan marka çantasıyla gündem olmuştu. 80 bin dolarlık çantanın değeri o dönem 150 bin liraydı. Aradan 9 yıl geçti ve çantanın şimdiki fiyatı tam 562 bin TL.

        ELDE VAR MİLYON DOLAR
        Hermes         tutkunu Jennifer Lopez, spor salonuna bile değeri 100 bin dolarlık Hermes Birkin çantasıyla giderek çantaya bağlılığını gösteriyor. 100'ü aşkın Hermes'i olduğu bilinen Victoria Beckham'ın da koleksiyonunun değeri 2 milyon dolardan fazla!

            KOLEKSİYON YAPIYORLAR
            Yerli ve yabancı zenginler, tek bir Hermes almakla kalmıyor. Özellikle markanın Birkin modelinin çeşitli renklerini satın alan lüks tutkunları, böylece hem gösteriş yapıyor hem de Forbes'a göre geleceğe de iyi bir yatırım yapıyor.

            Dünyada en çok Hermes sahibi ünlüler arasında Kim Kardashian, Beyonce, Cardi B, Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Victoria Beckham geliyor.
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            Haberler Saklambaç Jennifer Lopez'den Kim Kardashian'a Derin Mermerci'den Bahar Şer... Zenginlik göstergesi Hermes yatırım aracı çıktı!