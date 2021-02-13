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    ’un kızı Petra, pandemide tam 7 ülke gezdi

    Dünyaca ünlü milyarder ’un kızı Petra, pandemide tam 7 ülke gezdi. Nedenini ‘Hastalık hastasıyım, virüsten korkuyorum’ diye açıkladı.

    Coronaklı milyarder

    Formula 1 patronunun kızı Petra Ecclestone, Mart'tan beri tam 7 ülkeyi gezdi. Bu ülkeler arasında , , ve vardı. 14 yaşındayken menenjit geçirdiğini ve bu yüzden ölümün kıyısından döndüğünü anlatan Petra Ecclestone, hipokondriyak (hastalık hastası) oldu.

    Virüsten kaçmak için ülke değiştiren Petra'nın korktuğu da az kalsın başına geliyordu. Hizmetçisi ile dadısı virüse yakalanan güzel varis, çalışanlarını evden gönderdi. Petra, Monaca'daki bazı okullarda virüse rastlanınca da çocuklarını okuldan alıp onlara evde eğitim vermeye başladı.

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    Haberler Saklambaç Bernie Ecclestone’un kızı Petra, pandemide tam 7 ülke gezdi