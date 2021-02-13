Formula 1 patronunun kızı Petra Ecclestone, Mart'tan beri tam 7 ülkeyi gezdi. Bu ülkeler arasında İsviçre, Maldivler, Los Angeles ve Hırvatistan vardı. 14 yaşındayken menenjit geçirdiğini ve bu yüzden ölümün kıyısından döndüğünü anlatan Petra Ecclestone, hipokondriyak (hastalık hastası) oldu.

Virüsten kaçmak için ülke değiştiren Petra'nın korktuğu da az kalsın başına geliyordu. Hizmetçisi ile dadısı virüse yakalanan güzel varis, çalışanlarını evden gönderdi. Petra, Monaca'daki bazı okullarda virüse rastlanınca da çocuklarını okuldan alıp onlara evde eğitim vermeye başladı.