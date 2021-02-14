ATV’nin başarılı dizisi Akıncı’da çevre problemleri vurgulandı

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün yine kuralları hiçe saydı. 14 yaşındaki oğlu Hüseyin Kaya ile Arnavutköy'de yürüyüş yapan spor yorumcusu, her zamanki gibi maskesini takmamıştı. Yanına gelen muhabirleri de tersleyen Çilingiroğlu, sergilediği bu çirkin tavırla "Hem suçlu, hem güçlü" yorumları yaptırdı. Doğan SAVAŞ.