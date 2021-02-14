ATV’nin başarılı dizisi Akıncı’da çevre problemleri vurgulandı

ATV'nin başarılı dizisi Akıncı'nın son bölümünde tarih öğretmeni olan Fatih'in öğrencilerinin yaptıkları ödevde çevre probleminin vurgulandığı sahneleri dikkat çekti. Öğrencilerin, "İnsanlık; doğayı, iklimi değiştirebilir. Bu değişimi de doğal su kaynaklarının kullanımından, canlılarla olan iletişimimize kadar her yerde adil olmakla başlatabiliriz" sözleriyle sosyal mesaj verdi.
HERKESTEN BİR PARÇA VAR
ATV'nin 20 Şubat'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek yeni dizisi 'Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Fadik Sevin Atasoy, projeye ait merak edilenleri anlattı. Atasoy, "Herkes kendi ailesinden, kendi acılarından bir parça bulacak bu hikayede" dedi.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!
Kaya Çilingiroğlu, önceki gün yine kuralları hiçe saydı. 14 yaşındaki oğlu Hüseyin Kaya ile Arnavutköy'de yürüyüş yapan spor yorumcusu, her zamanki gibi maskesini takmamıştı. Yanına gelen muhabirleri de tersleyen Çilingiroğlu, sergilediği bu çirkin tavırla "Hem suçlu, hem güçlü" yorumları yaptırdı. Doğan SAVAŞ.