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    ATV’nin başarılı dizisi Akıncı’da çevre problemleri vurgulandı

    ATV’nin başarılı dizisi Akıncı’nın son bölümünde tarih öğretmeni olan Fatih’in öğrencilerinin yaptıkları ödevde çevre probleminin vurgulandığı sahneleri dikkat çekti. Öğrencilerin, "İnsanlık; doğayı, iklimi değiştirebilir. Bu değişimi de doğal su kaynaklarının kullanımından, canlılarla olan iletişimimize kadar her yerde adil olmakla başlatabiliriz" sözleriyle sosyal mesaj verdi. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 14 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Akıncı'dan sosyal mesaj

    ATV'nin başarılı dizisi Akıncı'nın son bölümünde tarih öğretmeni olan Fatih'in öğrencilerinin yaptıkları ödevde çevre probleminin vurgulandığı sahneleri dikkat çekti. Öğrencilerin, "İnsanlık; doğayı, iklimi değiştirebilir. Bu değişimi de doğal su kaynaklarının kullanımından, canlılarla olan iletişimimize kadar her yerde adil olmakla başlatabiliriz" sözleriyle sosyal mesaj verdi.

    HERKESTEN BİR PARÇA VAR
    ATV'nin 20 Şubat'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek yeni dizisi 'Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Fadik Sevin Atasoy, projeye ait merak edilenleri anlattı. Atasoy, "Herkes kendi ailesinden, kendi acılarından bir parça bulacak bu hikayede" dedi.

    HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!
    Kaya Çilingiroğlu, önceki gün yine kuralları hiçe saydı. 14 yaşındaki oğlu Hüseyin Kaya ile Arnavutköy'de yürüyüş yapan spor yorumcusu, her zamanki gibi maskesini takmamıştı. Yanına gelen muhabirleri de tersleyen Çilingiroğlu, sergilediği bu çirkin tavırla "Hem suçlu, hem güçlü" yorumları yaptırdı. Doğan SAVAŞ.

        EGZOTİK 14 ŞUBAT
        Selma Çilek,         14 Şubat'ı eşi Sinan Çifçi ile Maldivler'de geçiriyor. Sosyetik çiftin bu karesi, kışın yaşandığı Türkiye'deki takipçilerini kıskandırdı.

        İŞTE HUZURUN KARESİ
        Ceyda Ateş, Aralık 2020'de dünyaya gelen kızı Talya ile bu fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına "İşte huzurun fotoğrafı" yorumları yapıldı.

        YALNIZLARA SAHİP ÇIKTI
        Gökhan Türkmen, Romantik Albümü'nde yer alan "Yalnızım Ulan" şarkısını kliplendirerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşka düşen yalnızlara sahip çıktı.

            RENGARENK BAKAN
            Ekranların             sempatik oyuncusu Seda Bakan, önceki gün yaptığı bu paylaşımıyla Instagram'a neşe saçtı. Eline kahvesini alıp rengarenk kazağı ve beresiyle eşine böyle poz veren güzel oyuncuya "İçimizi ısıttın" yorumları yapıldı.

            KARAVANDA KARANTİNA
            Güzel oyuncular Pınar Altuğ ve Aslı Tandoğan, karantinayı doğada geçirdi. Karavanlarıyla İstanbul yakınlarındaki ormanlık bir alana giden iki oyuncuya koyu sohbetlerinde bir ara Altuğ'un kızı Su da eşlik edince ortaya bu görüntü çıktı.
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            Haberler Saklambaç ATV’nin başarılı dizisi Akıncı’da çevre problemleri vurgulandı