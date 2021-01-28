Sinem Uslu, yeni yıla yeni imaj yaptı. Saçlarının rengini değiştiren oyuncu, "Hiçbir bakırı bu kadar sevmedim. Çillilere tavsiyem bu rengi deneyin" dedi.
HASRET GEDİRDİLER
Şarkıcı Aslı Hünel ile önceki gün yakın dostu Öznur Yakın'ın İstinyepark'taki mücevher mağazasını ziyaret etti. Hünel, yakından incelediği yeni koleksiyon için arkadaşını tebrik etti.
YÜZ GÜLÜMSETTİ
Hazal Kaya, önceki gün Ali Atay'la evliliğinden olan oğlu Fikret Ali'yle bu pozunu paylaştı. Babasına tıpa tıp benzeyen Fikret Ali, sevimliliğiyle yüzleri gülümsetti.