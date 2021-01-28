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    , yeni yıla yeni imaj yaptı

    , yeni yıla yeni imaj yaptı. Saçlarının rengini değiştiren oyuncu, "Hiçbir bakırı bu kadar sevmedim. Çillilere tavsiyem bu rengi deneyin" dedi. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 28 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Bakır güzeli

    Sinem Uslu, yeni yıla yeni imaj yaptı. Saçlarının rengini değiştiren oyuncu, "Hiçbir bakırı bu kadar sevmedim. Çillilere tavsiyem bu rengi deneyin" dedi.

    HASRET GEDİRDİLER
    Şarkıcı Aslı Hünel ile önceki gün yakın dostu Öznur Yakın'ın İstinyepark'taki mücevher mağazasını ziyaret etti. Hünel, yakından incelediği yeni koleksiyon için arkadaşını tebrik etti.

    YÜZ GÜLÜMSETTİ
    Hazal Kaya, önceki gün Ali Atay'la evliliğinden olan oğlu Fikret Ali'yle bu pozunu paylaştı. Babasına tıpa tıp benzeyen Fikret Ali, sevimliliğiyle yüzleri gülümsetti.

        BEYAZ AŞK
        Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, karlar üzerindeki bu kareleriyle sosyal medyayı renklendirdi. Altınbilek, pozuna "Beyaz aşk" notu düşerek kar tutkusunu dile getirdi.

        ÖZLEMİ KABARDI
        Ebru Akel, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Makyaj ürünlerini inceleyen Akel, "Oyunculuğu çok özledim. Uzun süre oldu setlerden uzak kalalı" dedi.

        KIVANÇ'LA HUSUMET YOK
        Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, önceki gün Galata Kulesi'ni ziyaret etti. Babalık keyfi yapan oyuncu, oğlu Marsel'i kucağından indirmedi.
        Kıvanç Tatlıtuğ ile husumet yaşadığı iddia edilen Köstengil, "Onunla husumet olur mu? Keyifle izliyorum kendisini" diye konuştu. AYDIN HAMZA

            MİNİ'SİYLE GEL KEYFİM GEL
            Pınar Altuğ Atacan, önceki gün "Ailemizin üyesi" dediği minik köpeğiyle böyle poz verdi. Mini ile güzel oyuncunun bu karesine "Mis gibi keyif" yorumları yağdı.

            LEONARDO'NUN TÜRKİYE ŞUBESİ
            Birkan             Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, yaptığı esprili paylaşımla aşkını dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio'ya benzetti. Sosyetik güzel, Sokullu ile Leo'nun fast-food yerkenki karelerini yan yana paylaşıp güldürdü.

            SAHNEDE BÜYÜK PANİK YAŞADI
            Derya Uluğ, "Sahnede yaşadığınız en berbat şey neydi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kristal boncuklardan yapılan kostümüm sahne öncesi sökülmeye başladı. Yavaş yavaş dökülüşünü izledim ve sahneyi her saniye korkuyla tamamladım."

                AŞKLARI KİTAP OLDU
                Oyuncu Fulya Zenginer                 ile eşi Kuntay Tarık Evren, aşklarını kitap yaptı! Zenginer, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız çocuk kitabı 'Dali Dali' çıktı" diyerek eşiyle bu fotoğrafını paylaştı.

                MÜJDELİ HABER
                Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Sinan Özen'in minik kızı Neva Özen, sağlığına kavuştu. Henüz 10 aylıkken 7 ameliyat geçiren kızının iyileşmesiyle havalara uçan Özen, "Yaklaşık 1 yıldır yoğun bir mücadelemiz var, darısı diğer çocukların ve ailelerin başına" dedi.

                FATURA MUSTİ'YE ÇIKTI!
                Emina Jahovic, Türkiye'de iyi bir başarı yakalayamadığı kariyerinden Mustafa Sandal'ı sorumlu tuttu. Ülkesi Sırbistan'da şarkıcılık yapan Emina, "Ben kendi kariyerim için burada bir uğraş içerisine girmedim. İyi bir eş, iyi bir anne olmak istedim. Mustafa'nın önüne geçmek istemedim" dedi. AYDIN HAMZA

                    HENÜZ İSMİ BELLİ DEĞİL
                    Beşiktaşlı Gökhan Töre, önceki gün 8.5 aylık hamile eşi Buket Töre'yle Akmerkez'de alışveriş yaptı. Çift, dün de bebeklerine sürpriz bir şekilde kavuştu.

                    BENSU ETKİSİ
                    Güzel oyuncu Bensu Soral'ın Instagram'da paylaştığı bu kıyafet, tasarımcısına şans getirdi. Aslıhan Akan, "Kariyerimde kendisinin etkisi çok büyük" dedi.
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                    Haberler Saklambaç Sinem Uslu, yeni yıla yeni imaj yaptı