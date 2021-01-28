FATURA MUSTİ'YE ÇIKTI!

Emina Jahovic, Türkiye'de iyi bir başarı yakalayamadığı kariyerinden Mustafa Sandal'ı sorumlu tuttu. Ülkesi Sırbistan'da şarkıcılık yapan Emina, "Ben kendi kariyerim için burada bir uğraş içerisine girmedim. İyi bir eş, iyi bir anne olmak istedim. Mustafa'nın önüne geçmek istemedim" dedi. AYDIN HAMZA