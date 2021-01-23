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    Para var huzur var! eşi 'a 'da lüks bir villa almak için harekete geçti

    , “En huzur bulduğum yer Kaplankaya” dedi; eşi kolları sıvadı. Ünlü işadamı, sosyetik güzelin yaş günü için ’daki ’dan lüks bir villa almak için harekete geçti.

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    Para var huzur var

    Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.



    Güzel eşinin yaş gününü dün sosyal medyadan kutlayan ünlü işadamı, bununla da kalmadı.



    Dedikoduya göre İzzet Özilhan, Karolina Kurkova gibi isimlerin de evinin de olduğu Six Senses Kaplankaya'dan 12 buçuk milyonluk villayı almak için görüşmelere başladı. Özilhan, villada karar verirse eşine yaş günü hediyesi olarak satın alacak.



        'KARIM' BENİM
        İzzet Özilhan, dün 36 yaşına basan iki kızının annesi Yasemin Özilhan'ın yaş gününü sosyal medyadan "İyi ki doğdun, iyi ki varsın karım" notuyla kutladı.

        Sosyetik güzel, dün yaş gününü ailesiyle mütevazı bir şekilde kutladı.



        BODRUM MELEĞİ
        Dünyaca ünlü Çek model Tereza Maxova, eşinin sahibi olduğu Kaplankaya'da neredeyse yılın altı ayı yaşıyor.


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