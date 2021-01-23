Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.
Güzel eşinin yaş gününü dün sosyal medyadan kutlayan ünlü işadamı, bununla da kalmadı.
Dedikoduya göre İzzet Özilhan, Karolina Kurkova gibi isimlerin de evinin de olduğu Six Senses Kaplankaya'dan 12 buçuk milyonluk villayı almak için görüşmelere başladı. Özilhan, villada karar verirse eşine yaş günü hediyesi olarak satın alacak.