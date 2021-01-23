



Dedikoduya göre İzzet Özilhan, Karolina Kurkova gibi isimlerin de evinin de olduğu Six Senses Kaplankaya'dan 12 buçuk milyonluk villayı almak için görüşmelere başladı. Özilhan, villada karar verirse eşine yaş günü hediyesi olarak satın alacak.