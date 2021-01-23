



Juventus Başkanı Andrea Agnelli, iki çocuğunun annesi Türk aşkı Deniz Akalın için yine kolları sıvadı. Milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden olan İtalyan iş adamı, Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyan Akalın'a Torino'da bir sanat evi açıyor.