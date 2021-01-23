Juventus Başkanı Andrea Agnelli, iki çocuğunun annesi Türk aşkı Deniz Akalın için yine kolları sıvadı. Milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden olan İtalyan iş adamı, Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyan Akalın'a Torino'da bir sanat evi açıyor.
Sanat galerisi için yeri bulup dekorasyona başlayan Türk güzel, açılış için de pandeminin geçmesini bekliyor. İtalyan basını da Deniz Akalın'ın sanat evinde İtalyan sanat eserlerinin yanı sıra Osmanlı'dan kalan tarihi Türk eserlerine yer vereceği görüşünde.
TARİHE ÇOK MERAKLI
Uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Deniz Akalın, bir dönem Londra'daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie's'de çalışmıştı.