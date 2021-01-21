Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın önceki akşamki bölümü, milyonlara duygu seli yaşattı.
Hızır Çakırbeyli'nin annesi Hayriye Çakırbeyli, rolünü canlandıran Sabina Toziya, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kaldı.
Beyninde tümör çıkan usta oyuncu, rol gereği vefat etti.
Hızır Çakırbeyli'nin anne acısı ve cenazede yaşananlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
EDHO sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken dizinin oyuncuları, Sabina Toziya için mesajlar yağdırdı.
Pelin Akil, "Bir an önce sağlığına kavuş seni çok seviyoruz" dedi.