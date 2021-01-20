Son dönemde hayli kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırıldı.
'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulan 28 yaşındaki oyuncu, önceki gün de "Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek rol aldığı diziden ayrıldı.
Neslihan Atagül'ün hastalığı, eşi Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylardaki sözlerini hatırlattı.
38 yaşındaki oyuncu, bağırsaklarından sorun yaşadığını ve 'irritabl bağırsak sendromu'yla boğuştuğunu açıklamıştı. Biz de konuyu, işin uzmanlarına sorduk.
UZMAN GÖRÜŞÜ
PROF. DR. OSMAN ERK:
Mide-bağırsak sistemi dış dünyanın içimizdeki uzantısıdır.
Bağırsak hücrelerinin sıkı sıkı dizili olmaları gerekir. Bağlar, "zonulin" adlı bir protein ile kontrol edilir.
Gluten, çevresel toksinler, kimyasal maddeler, zararlı gıdalar zonulin'ini artırır.
O zaman da bağırsak hücrelerini koruyan bağlar gevşer.
Bu da geçirgen yani sızdıran bağırsak sendromuna yol açar.
Ölümcül tehlikeye neden olur.
UZM. PSK. MERVE ÖZ
Geçirgen (sızdıran) bağırsak sendromu farklı sebeplerle ortaya çıkar.
Bağırsaktaki sıkı bağlar; sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin geçişine izin veriyor.
Bu bağların açılmasıyla toksinler, mikroplar, sindirilmemiş yiyecek parçaları vücuda saldırıyor.
Beslenme hataları, stres, antibiyotikler, antideprasanlar başta olmak üzere gereksiz kullanılan ilaçlar hastalığı tetikliyor.
Uzm. Dr. Özgür Niflioğlu: Bu rahatsızlığa yakalanmamak için beslenmeye dikkat etmek gerekir.
Glutenli besin tüketmemek ve karbonhidrattan uzak durmak gerekiyor.
Stres, doğal olmayan besinler, tarım ilaçları ve benzer zararlı maddeler de hastalık riskini artırıyor.
Yine reçetesiz ilaç kullanımı, ağrı kesiciler ve antibiyotik de hastalığı tetikliyor.
Hastaların bol bol kefir ve ev yoğurdu tüketmesi gerekiyor.