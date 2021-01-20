Sosyal medyada makyajsız paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise, rol aldığı Colastin markasının reklamında da cesaretini konuşturdu. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçen Hadise, "Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum" dedi. Aydın HAMZA
EŞSİZ DESTEK
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kız kardeşi Tutku Bayat ile tasarımlarını sergiledikleri Nişantaşı'ndaki Commun Store çıkışı görüntülendi. Cansel Elçin de eşine destek olmak için sergide hazır bulundu.
HAYDİ SETE!
Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın miskinliği tuttu. Bu pozuna "Soğuk iklim hayvanı olmama rağmen çekim için hiç uygun bir iklim değil" yazan oyuncuya, "Akıncı bizi bekletme haydi sete" mesajları yağdı.
KIRMIZI PINAR
Oyuncu Pınar Altuğ, kar üzerinde verdiği bu pozla kırmızı tutkusunu konuşturdu. Altuğ, kırmızı montu ve kırmızı gözlükleriyle tarzını konuşturdu.
FORM TUTTU
"Bir Zamanlar Çukurova"dan ayrılan Uğur Güneş, yeni projesi için hazırlık sürecine girdi. Spor hocası Sami Hamidi ile çalışan oyuncu, yalnızca 2 ay içinde 10 kilo verdi.
AİLE BOYU KEYİF
Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları ve sevimli köpekleriyle evde keyif yaparken bu karelerini paylaştı. İç ısıtan fotoğrafa, beğeni yağdı.
5 KİŞİLİK MUTLULUK
Kızına kavuşmak için gün sayan Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz'le verdiği karlar içerisindeki bu pozuna şöyle yazdı: "İki köpek, bir bebek ve biz."
PODYUMDAN MUTFAĞA
Modellikteki başarısını mutfakta da gösteren Tülin Şahin, önceki gün içli köfte yaptı. Sivaslı olan ve Danimarka'da doğup büyüyen Şahin, Instagram'daki yabancı dostlarına da Türk mutfağını tanıtmış oldu.
MAVİ BONCUK
Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan Derya Şensoy, maskesinden görünen mavi gözleriyle "Mavi boncuk" dedirtti.
EVLİLİK İŞİ KISMET
Önceki gün müzisyen aşkı Ozan Doğulu ile Boğaz'da yürüyen Hera Aslan, evlilikle ilgili "Kısmet işi" dedi.
KAR ŞIKLIĞI
Aras Bulut İynemli, önceki gün karda verdiği bu şık pozuyla özellikle hemcinslerinin beğenisini kazandı.
MASUM TARÇIN
Çağla Şıkel, önceki gün köpeğiyle bu selfie'yi çekti. Minik Tarçın'ın masum bakışları, yüzleri gülümsetti.
DOĞAL REKLAM
Tuba Büyüküstün, daha önce birçok ünlü isim gibi Eti Browni Intense'in marka yüzü oldu. Güzel oyuncunun rol aldığı reklam, Büyüküstün'ün en doğal ve ev haliyle çekilen reklam, beğeni topladı.
BAKIŞTA AŞK VAR
Sempatik oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın yaş gününü kutladığı sevgilisi Emre Yusufi'ye attığı aşk dolu bakışlar, sosyal medyada olay oldu.
BU TARZ DEMET
Önceki gün kar yağışının tadını çıkaran Demet Evgar, tarzıyla beğeni topladı. Güzel oyuncunun stili kadar formda görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.