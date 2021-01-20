Hadise rol aldığı Colastin markasının reklamında da cesaretini konuşturdu

HAYDİ SETE!

Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın miskinliği tuttu. Bu pozuna "Soğuk iklim hayvanı olmama rağmen çekim için hiç uygun bir iklim değil" yazan oyuncuya, "Akıncı bizi bekletme haydi sete" mesajları yağdı.