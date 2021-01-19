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    ani çıkışıyla ilgili ilk kez konuştu: “2020’de hangimizin psikolojisi yerindeydi?"

    2020 Aralık’ta ’dan ayrıldığını Instagram’dan açıklayıp birkaç gün sonra yeniden barışan , ani çıkışıyla ilgili ilk kez konuştu: “2020’de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını yoğun yaşıyor”.

    Psikolojik Hadise

    Hadise'nin bir yıllık reklam anlaşmasına imza attığı in kolajen markasının tanıtımı dün 'nda yapıldı. Yeni imajı ve neşesiyle dikkat çeken güzel popçu, sosyal medyadan "Bazen aşk olsa da olmuyor" diyerek ayrılıp birkaç gün sonra yeniden barıştığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'la ilgili samimi açıklamalar yaptı.

    ÇOK MUTLUYUZ
    Instagram'dan yaptığı ayrılık açıklamasından pişman olduğunu ima eden , şöyle dedi:

    "Büyük konuşmamak lazım. de insanım, benim de duygularım var. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını yoğun yaşıyor. Hemcinslerim ne demek istediğimi anlayacaktır. Şu anda da çok mutluyuz."

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