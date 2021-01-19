Hadise'nin bir yıllık reklam anlaşmasına imza attığı Colastin kolajen markasının tanıtımı dün Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Yeni imajı ve neşesiyle dikkat çeken güzel popçu, sosyal medyadan "Bazen aşk olsa da olmuyor" diyerek ayrılıp birkaç gün sonra yeniden barıştığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'la ilgili samimi açıklamalar yaptı.

ÇOK MUTLUYUZ

Instagram'dan yaptığı ayrılık açıklamasından pişman olduğunu ima eden Hadise, şöyle dedi:

"Büyük konuşmamak lazım. Ben de insanım, benim de duygularım var. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını yoğun yaşıyor. Hemcinslerim ne demek istediğimi anlayacaktır. Şu anda da çok mutluyuz."