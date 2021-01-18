Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran Aksoy, mimar eşi Adnan Aksoy ve çocuklarıyla 2014'ten beri ABD'de yaşıyordu. 40 yaşındaki eski manken, pandeminin başlarında İstanbul'a gelerek rahat bir nefes aldı.



ÇOCUKLARI DA MUTLU

Coronavirüs'le beraber ABD'deki sağlık sisteminin çöküşüne birebir tanıklık eden eski manken, Türkiye'ye gelince rahat bir nefes aldı. Bu yıl sonuna dek Amerika'ya tekrar dönmeyecek olan Güzide Duran Aksoy, çocukları Selin ve Emir'in de Türkiye'de çok mutlu olduğunu dile getirdi.