2020 Ekim'de Kolombiya eski güzeli Madelein Lopez Camelo ile evlenen Soner Sarıkabadayı, önceki gün eşi ve oğlu Hasan Matias ile İstinyePark'taydı.
3 aylık oğulları ile alışveriş merkezine gelen çift, objektiflere poz verdi.
Sarıkabadayı, "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum" dedi.
Ünlü popçunun güzel eşi ise görüntüsüyle şaşkınlık yarattı.
3 ay önce doğum yapan Kolombiya Güzeli, göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle verdiği kiloları gözler önüne serdi.
Sadece 3 ayda yeniden sıfır beden olan Camelo'nun bebeğini emzirdiği ve düzenli spor yaptığı için hemen kilolarından kurtulduğu öğrenildi.
Ünlü çift, minik oğullarının yüzünü nazar korkusuyla yine göstermek istemedi.