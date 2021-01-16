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    ’nın eşi yeni görüntüsüyle şoke etti! 3 ayda mucize değişim

    ’nın 3 ay önce doğum yapan eski güzeli eşi , yeni görüntüsüyle şoke etti. Göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet giyen güzel yenge, 3 ayda yeniden sıfır bedene döndü.

    Yenge eridi!

    2020 Ekim'de Kolombiya eski güzeli Madelein Lopez Camelo ile evlenen Soner Sarıkabadayı, önceki gün eşi ve oğlu Hasan Matias ile İstinyePark'taydı.

    3 aylık oğulları ile alışveriş merkezine gelen çift, objektiflere poz verdi.

    Sarıkabadayı, "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum" dedi.

    Ünlü popçunun güzel eşi ise görüntüsüyle şaşkınlık yarattı.

    3 ay önce doğum yapan Kolombiya Güzeli, göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle verdiği kiloları gözler önüne serdi.

    Sadece 3 ayda yeniden sıfır beden olan Camelo'nun bebeğini emzirdiği ve düzenli spor yaptığı için hemen kilolarından kurtulduğu öğrenildi.

    Ünlü çift, minik oğullarının yüzünü nazar korkusuyla yine göstermek istemedi.
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    Haberler Saklambaç Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo yeni görüntüsüyle şoke etti! 3 ayda mucize değişim