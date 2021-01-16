Magazin dünyasının örnek çifti Selin İmer ile Mustafa Ceceli, geçtiğimiz gün İmer'in yaş günü için Miami'ye gitmişti. Yaş gününü Türkiye'den kilometrelerce uzakta eşiyle baş başa kutlayan İmer, dün özel bir sürpriz yaşadı.
Başarılı müzisyen, güzel eşinin yaş gününü sosyal medyadan "İyi ki doğdun aşkım.. iyi ki hayatımdasın" şarkısıyla kutladı. Selin İmer de Ceceli'nin şarkılı sürprizine, romantik bir öpücükle teşekkür etti.
KARŞISINDA KENDİSİ
Önceki gün aracıyla yola çıkan Ümit Erdim, ilginç bir olayla karşılaştı. Sempatik oyuncunun rol aldığı reklamın yer aldığı bir otobüs, Erdim'in önüne çıktı. Ümit Erdim de o anları Instagram'da paylaşıp takipçilerini gülümsetti.
EN TATLI BAKIŞ
Yılın büyük kısmını Londra'da geçiren sosyetik mimar Yasemin Masis, önceki gün eşi Dikran Masis'ten olan oğlu Theo ile bu mutlu karesini paylaştı. Minik Theo'nun annesine olan sevgi dolu bakışları, kalpleri ısıttı.
ZİRVEDE MORAL BULDULAR
Cemiyet dünyasının ünlü isimleri, Palandöken'deki Sway Hotel'de stres attı. Dilek Hanif, Aslı Kuseyrioğlu ve Öznur Yakın, zirvede hem kayak yaptı hem de eğlenceli anlar yaşadı.
SAHNEYE ÇIKMADAN MASAYA ÇIKTI!
Güçlü yorumcu Ebru Gündeş'in sahne hasreti kabardı. 46 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Gündeş, fotoğrafın altına "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notu düştü.
KADININ ROLÜ BÜYÜK
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, ekibin kadına verdiği değerin rolünü sevmesindeki en önemli etken olduğunu belirtip ekledi: "Başarının yüzde ellisi önde savaşanlarınsa yüzde ellisi de kazananları koruyan kadınlarındır. Kuruluş Osman, kadını çok onurlandıran bir iş."
MİNİKLER İÇİN YİNE İŞ BAŞINDA
Minikler için yaptıklarıyla alkışları toplayan Gülben Ergen, şimdi de 1 Milyon Kitap Projesi'ne destek verdi. Proje için özel olarak hazırlanan Büyüyorum Seti, şimdiden de büyük ilgi gördü.
MİNİK MAKYÖZ
Güzel oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda bir sette çekilmiş bu karesiyle gülümsetti. Kızı Leyla'nın kucağına oturup kendisine makyaj yaptığı anları paylaşan Bakan, bu kareye "Tabii ki makyajı seviyoruz" yazdı.
BODRUM YILDIZI
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, önceki gün küçük yaşlardan beri müdavimi olduğu Bodrum'un yolunu tuttu. Ege'nin ruhuna uygun olarak mavi giyinen Yıldız'ın pozları beğeni topladı.
CEYLAN YAVRUSU
Sosyetik güzel Ceylan Çapa, hafta sonundaki karantinayı geçirmek için Çeşme'ye gitti. Çapa, minik köpeği Mario ile camdan bakarken verdiği bu gülümseten pozla Instagram'ı renklendirdi.
GÜZEL TEŞVİK
Burcu Esmersoy, WhatsApp'ta çıkan güvenlik açığının ardından devlet yetkililerin tavsiyesine kulak verdi ve BİP uygulamasına geçti. Yeni kullanmaya başladığı haberleşme uygulamasından çok memnun kalan güzel sunucu, herkesi de güvenliğinden emin olduğu BİP kullanmaya davet etti.
SABAH ENERJİSİ
Maraşlı dizisinin güzel oyuncusu Rojda Demirer, önceki sabah köpeğiyle bu kareyi paylaştı. Demirer, sevimli Mango ile bu pozuna "Sabah motivasyonu" notu düştü.
AŞK KUTLAMASI
Oyuncu Aleyna Solaker, dün aşka geldi. Solaker, 30 yaşına basan sosyetik aşkı Berk Boyacıgil'in yeni yaşını Instagram'dan kutladı. Aleyna Solaker, sevgilisiyle romantik bir kutlama için de Antalya'nın yolunu tuttu.
EFKARLI ÖZCAN
Oğlu Kuzey'i bir aydan fazladır göremeyen Özcan Deniz, önceki gün araç içerisinde Eminönü'nde görüntülendi. Eski eşi Feyza Aktan'la ilgili tek kelime etmeyen Deniz, hayli keyifsizdi.
MEKSİKA SÜRPRİZİ
Dün 44 yaşına basan Ebru Şallı, Pars'sız ilk doğum gününü kutladı. Şallı, eşi Uğur Akkuş'un sürpriziyle gittiği Meksika Tulum'da biraz da olsun moral buldu. İkili, kış ortasında yazı yaşarak da kıskandırdı.
GÜNEŞİN KIZI
Hande Erçel, önceki gün İstanbul'daki güneşi fırsat bilip birbirinden havalı pozlar verdi. Güzel oyuncu paylaşımıyla "Güneşin kızı" dedirtti.
2021 İMAJI
Pınar Altuğ Atacan, yeni yılın ilk günlerinde imaj değişikliğine gitti. Saçlarına kahkül kestiren ve rengiyle oynayan güzel oyuncunun yeni imajı tam not aldı.
KARDAN ÇİFT
Brezilyalı oyuncu Jessica May, dün İstanbul'daki kısa süreli kar yağışının tadını eşi Hüseyin Kara ile çıkardı. Soğuğa karşı sıkı önlem alan ikili için "Kardan çift" esprileri yapıldı.
YILDIZLI TAKLİT
Yaptığı taklitlerle büyük beğeni toplayan Sefa Doğanay, bu kez dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'ı taklit etti. Genç komedyenin "Kylie ile mahalle kavgasına gidiyoruz kreasyonu" yazarak yaptığı paylaşım, güldürdü.