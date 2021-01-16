MİNİKLER İÇİN YİNE İŞ BAŞINDA

Minikler için yaptıklarıyla alkışları toplayan Gülben Ergen, şimdi de 1 Milyon Kitap Projesi'ne destek verdi. Proje için özel olarak hazırlanan Büyüyorum Seti, şimdiden de büyük ilgi gördü.