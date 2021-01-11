Yardımcılarına da talimat veren Süperstar, kışın daha uygun fiyatlara bulunan araziler için fırsat arayışına girdi.

"İçimde hayvan sevgisi var. Onları çok seviyorum" diyen Pekkan'ın, çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmek istediği öğrenildi.