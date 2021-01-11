Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, yatırıma soyundu.
Geçtiğimiz yıl Ege'nin incisi Bodrum'daki Regnum Escana Evleri'nden 1.2 milyon euro'ya (yaklaşık 11 milyon TL) villa satın alan Ajda Pekkan, kesenin ağzını açtı.
Bodrum'u seven 74 yaşındaki sanatçı, şimdi de bölgede arazi aramaya başladı.
Süperstar, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a yakın Mazı'daki 19 milyon TL'lik bir arazi ile Yalıçiftlik'teki yatırımlık arsaları dolaştı.
HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM
Yardımcılarına da talimat veren Süperstar, kışın daha uygun fiyatlara bulunan araziler için fırsat arayışına girdi.
"İçimde hayvan sevgisi var. Onları çok seviyorum" diyen Pekkan'ın, çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmek istediği öğrenildi.