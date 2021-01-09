



5'İNCİ EVLİLİĞİ OLACAK

Sürpriz haberi Instagram hesabından duyuran sunucu, yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'Evet' dediğini açıkladı. Serengil, ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmış ve iki yılın ardından boşanmıştı. Serengil, daha sonra Cengiz İmren ile üç yıl evli kalmıştı. Sunucu, 2006 ile 2010 yılları arasında da Musa Aytun ile evlilik yapmıştı. Sekiz yılın ardından ise Yaşar İpek ile evlenmiş ve olaylı bir şekilde boşanmıştı.