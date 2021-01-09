Şu sıralar sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, aşk hayatında aradığı mutluluğu buldu. Daha önce zayıflamak için iki kez ameliyat olan ünlü sunucu, yakın bir tarihte 46 kiloya kadar düştüğünü açıkladı. Dumping sendromu yaşayan Serengil, tedavi altına alındı. Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil, önceki gece ise evlilik teklifi aldı.
5'İNCİ EVLİLİĞİ OLACAK
Sürpriz haberi Instagram hesabından duyuran sunucu, yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın evlilik teklifine 'Evet' dediğini açıkladı. Serengil, ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmış ve iki yılın ardından boşanmıştı. Serengil, daha sonra Cengiz İmren ile üç yıl evli kalmıştı. Sunucu, 2006 ile 2010 yılları arasında da Musa Aytun ile evlilik yapmıştı. Sekiz yılın ardından ise Yaşar İpek ile evlenmiş ve olaylı bir şekilde boşanmıştı.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ!
Uzmanlar, Seren Serengil'in ürküten görüntüsü için şunları söyledi: Yüzü ve boynundaki morluklar, bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösteriyor. Doktorlarıyla sürekli iletişim halinde olmalı. Öğün atlamamalı ve protein takviyesi yapmalı.
Allah şifa versin.
Gözaltınız mor, bakışlar donuk.
Size ne oldu böyle!
Geçmiş olsun dikkat edin.
Bu halinize çok üzüldüm.