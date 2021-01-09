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    , eski eşi 'e ateş püskürdü

    , eski eşi 'in oğlu Ateş için ödediği 5 bin liralık nafakayı az buldu. İşte haberin detayları ve 9 Ocak tarihli 'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz haberler...



    İvana Sert, önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı Citys'teydi. Ünlü model, daha önce eski eşi Yurdal Sert'in oğlu Ateş için ödediği 5 bin liralık nafakanın eğitim masraflarına bile yetmediğini belirtip yüzde 300 zam yapılmasını istemişti.

    Sert, açtığı davayla ilgili şunları söyledi: Yurdal Sert, 'İşlerim yolunda gitmiyor' diye savunma yapıyor. Sonuçta bu senin evladın. Ben çocuğum için çalışıyorum ömrümü veriyorum. Herkes de böyle yapmalı. Zaten nafakayı eşine değil çocuğuna veriyorsun.



    İvana Sert ile Yurdal Sert, 2013 yılında boşanmıştı.




    DJ SNAKE'E PİDE YEDİRDİ
    CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, önceki gün Dubai'deki restoranında DJ Snake'i ağırladı. Czn Burak, Fransız müzisyenle hatıra pozu vermeyi de unutmadı. Bu kareye binlerce beğeni yağdı.



    HUZUR DİLEDİ
    Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni yılın ilk günlerinde alışverişe çıkan sosyetik güzele, yakın arkadaşları da eşlik etti. Şendir "Sağlıklı ve huzurlu seneler diliyorum" dedi.



    OKAN'DAN YENİ COVER
    Okan     Tok, usta sanatçı Sezen Aksu'nun 'Unuttun Mu Beni' adlı şarkısını yorumladı. Doğan Umut Music Company etiketiyle yayımlanacak olan efsane şarkının düzenlemesini ise Ödül Erdoğan yaptı.



    ZAMANDA YOLCULUK
    Bergü    zar Korel, takipçilerini çocukluğuna götürdü.



    Instagram hesabında; bebekliğinden, ilkokula başladığı günden ve mezuniyetinden fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, her bir kareye o günleri anlatan küçük notlar düştü.



    SEMPATİK ŞEF
    Danilo Zanna, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Çalışanlara karşı sempatik tavırlar sergileyen İtalyan şef, tek başına alışveriş keyfi yaptı.

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    Haberler Saklambaç İvana Sert, eski eşi Yurdal Sert'e ateş püskürdü