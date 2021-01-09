



İvana Sert, önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı Citys'teydi. Ünlü model, daha önce eski eşi Yurdal Sert'in oğlu Ateş için ödediği 5 bin liralık nafakanın eğitim masraflarına bile yetmediğini belirtip yüzde 300 zam yapılmasını istemişti.



Sert, açtığı davayla ilgili şunları söyledi: Yurdal Sert, 'İşlerim yolunda gitmiyor' diye savunma yapıyor. Sonuçta bu senin evladın. Ben çocuğum için çalışıyorum ömrümü veriyorum. Herkes de böyle yapmalı. Zaten nafakayı eşine değil çocuğuna veriyorsun.







İvana Sert ile Yurdal Sert, 2013 yılında boşanmıştı.