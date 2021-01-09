Her zaman şık görüntüsüyle görmeye alışık olduğumuz Serenay Sarıkaya, son dönemde şaşırtıyor. Güzel oyuncu, önceki gün de kısa taytının üzerine giydiği 16 bin TL'lik kahverengi montuyla poz verdi. Serenay'a "Eski haline dön" mesajları yağdı...
ZİYNET LOPEZ
Pop müziğin ünlü ismi Ziynet Sali, önceki gün imaj değişikliğine gitti. Saçlarını arkadan ördüren 45 yaşındaki sanatçı, yaptırdığı modelle de her zaman yakından takip ettiği Jennifer Lopez'den ilham aldı. Sali'yi görenler "Ziynet Lopez" demekten kendilerini alamadı.
BODRUM HAVASI
Bir süredir Bodrum'da olan Derya Şensoy, önceki gün bu renkli karesini paylaştı. Güzel oyuncu, "Bodrum ruhunu yansıtmış" yorumları yaptırdı.