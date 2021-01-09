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    kısa taytının üzerine giydiği 16 bin TL'lik montuyla poz verdi

    önceki gün de kısa taytının üzerine giydiği 16 bin TL'lik kahverengi montuyla poz verdi. İşte haberin detayları ve 9 Ocak tarihli 'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz haberler...



    Her zaman şık görüntüsüyle görmeye alışık olduğumuz Serenay Sarıkaya, son dönemde şaşırtıyor. Güzel oyuncu, önceki gün de kısa taytının üzerine giydiği 16 bin TL'lik kahverengi montuyla poz verdi. Serenay'a "Eski haline dön" mesajları yağdı...



    ZİYNET LOPEZ
    Pop müziğin ünlü ismi Ziynet Sali, önceki gün imaj değişikliğine gitti. Saçlarını arkadan ördüren 45 yaşındaki sanatçı, yaptırdığı modelle de her zaman yakından takip ettiği Jennifer Lopez'den ilham aldı. Sali'yi görenler "Ziynet Lopez" demekten kendilerini alamadı.



    BODRUM HAVASI
    Bir süredir Bodrum'da olan Derya Şensoy, önceki gün bu renkli karesini paylaştı. Güzel oyuncu, "Bodrum ruhunu yansıtmış" yorumları yaptırdı.



    RESSAM BENSU İŞ BAŞINDA
    Oyunculuğunun yanı sıra resim konusunda da hayli yetenekli olan Bensu Soral, önceki gün tuvallerinin başında bu pozu verdi. Soral'ın çizimlerine takipçilerinden beğeni yağdı.

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    Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya kısa taytının üzerine giydiği 16 bin TL'lik montuyla poz verdi