



Her zaman şık görüntüsüyle görmeye alışık olduğumuz Serenay Sarıkaya, son dönemde şaşırtıyor. Güzel oyuncu, önceki gün de kısa taytının üzerine giydiği 16 bin TL'lik kahverengi montuyla poz verdi. Serenay'a "Eski haline dön" mesajları yağdı...