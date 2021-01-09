



Yılbaşı nedeniyle dizi çekimlerine verilen arayı fırsat bilip güzel eşiyle Boğaz sefası yapan Burak Özçivit, yine karizmasını konuşturdu. Gittikleri her yerde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu ile Fahriye Evcen'in sergilediği cool tavırlar, Hollywood yıldızlarını aratmadı.



Ünlü çift, gazetecilere karşı her zamanki gibi güler yüzlüydü...