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    Bakıcısı, 'i soydu: “Gören DM’den ulaşsın”

    , sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yazlık evinin çocuklarının bakıcısı tarafından soyulduğunu iddia etti. “Gören DM’den ulaşsın” dedi.

    Bakıcısı soydu
    Bir dönem 'de televizyon dizilerinin gözde isimlerinden olan ve aynı zamanda modellik de yapan Yeliz Yeşilmen, dün sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine başına çok kötü bir olay geldiği yönünde video paylaşımı yaptı.

    Ünlü model paylaşımında zaman zaman 'dan vakit geçirmek için gittikleri 'daki yazlıklarını, çocuklarının bakıcısı olan bir kadın tarafından soyulduğunu iddia etti.



    Yeşilmen, "Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soydu. Görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" ifadelerini kullandı.
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