



Ünlü Türk yat tasarımcısı Rıza Tansu'nun tasarlayıp ürettiği Sexy Fish yatı, "Showboats Design Awards 2017" töreninde 500 gros ton altındaki en iyi iç yerleşim ve tasarım kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Sexy Fish, 10 konuğunu sahip olduğu 5 kamarasında büyük bir konforla ağırlayacak şekilde tasarlanmış. Konukları için bir master süit, 2 çift kişilik kamara ve 2 adet de ikiz yataklı kamara bulunuyor.

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