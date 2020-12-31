Birbirinden lüks mekanlar ile catering firmalarından sipariş veren sosyetikler, 10 kişilik bir yılbaşı sofrası ile yılbaşı dekorasyonu ve hediyeler hesaba katıldığında 100 bin TL'ye kadar harcayabiliyor.

LÜKSÜ AYAKLARINA GETİRDİLER



Rachel Araz, birçok markayla işbirliği yapıp yılbaşı sofrasını bedavaya getirdi.

Gamze Erçel de ailesi için organizasyon şirketine yeni yılda lüks bir masa kurdurdu.

Yasemin Özilhan, Boğaz manzaralı dillere destan evinde yılbaşı ruhu yansıtmak için hiçbir masraftan kaçınmadı. Süsleme ve çam ağacı için özel bir şirketle anlaştı.

Aslı Şen de evini lüks bir mekana çeviren isimler arasında.

ŞIK SOFRANIN BEDELİ 2 BİN 165 LİRA

FRANKIE: Kandıra ferik hindi menü 950 TL

ULUS 29: Kaz ya da ördek seçenekli menü 1.175 bin

LACIVERT: Kalkanlı yılbaşı menüsü 2.165 TL

BORSA ADILE SULTAN: Kaz menü 1.000, hindi menü 750 TL

VOGUE: Sushi ağırlıklı 4 kişilik menü 1.180 TL