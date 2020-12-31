Yeni yılı karantinada karşılayacak olan sosyete dünyasının ünlü isimleri, evlerde restoran konsepti yaratmak için yarışa girdi.
Birçok lüks mekana yılbaşı menüsü için başvuran ünlü isimler, organizasyon firmaları ile restoranları ihya etti.
Aslı Şen'den Yasemin Özilhan'a Işıl Reçber'den Rachel Araz'a kadar birçok sosyetik isim, evlerini bu akşam için donattı.
Kurulan çam ağaçlarından masaya kadar her şey organizasyon firması tarafından yapılıyor.
Birbirinden lüks mekanlar ile catering firmalarından sipariş veren sosyetikler, 10 kişilik bir yılbaşı sofrası ile yılbaşı dekorasyonu ve hediyeler hesaba katıldığında 100 bin TL'ye kadar harcayabiliyor.
LÜKSÜ AYAKLARINA GETİRDİLER
Rachel Araz, birçok markayla işbirliği yapıp yılbaşı sofrasını bedavaya getirdi.
Gamze Erçel de ailesi için organizasyon şirketine yeni yılda lüks bir masa kurdurdu.
Yasemin Özilhan, Boğaz manzaralı dillere destan evinde yılbaşı ruhu yansıtmak için hiçbir masraftan kaçınmadı. Süsleme ve çam ağacı için özel bir şirketle anlaştı.
Aslı Şen de evini lüks bir mekana çeviren isimler arasında.
ŞIK SOFRANIN BEDELİ 2 BİN 165 LİRA
FRANKIE: Kandıra ferik hindi menü 950 TL
ULUS 29: Kaz ya da ördek seçenekli menü 1.175 bin
LACIVERT: Kalkanlı yılbaşı menüsü 2.165 TL
BORSA ADILE SULTAN: Kaz menü 1.000, hindi menü 750 TL
VOGUE: Sushi ağırlıklı 4 kişilik menü 1.180 TL