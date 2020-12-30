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    ile ‘Süperman’ dedikleri hastası için 3 milyon TL topladı

    ile , önceki hafta ‘Süperman’ dedikleri hastası için 3 milyon TL topladı. Birçok vatandaşın da katkısıyla tedavi için gereken tutara ulaşıldı.

    Süper haber

    Bergüzar Korel ve Hatice Şendil, bir süre önce hastası çocukları kurtarmak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Yardıma muhtaç minikler için her gün destek isteyen güzel oyuncular, 11 gün önce ise Poyraz Ali için canlı yayın yaptı. Yayında 3 milyon TL para toplandı.

    DARISI TÜM EVLATLARIMIZA


    Korel, önceki gün gerekli olan 2.4 milyon doların toplandığını ve Ali'nin tedavi için ABD'ye uçacağını açıkladı. Korel, duygularını şöyle paylaştı: "Çok şükür oldu. Darısı tüm evlatlarımıza. Siz yaptınız bunu. Sağolun varolun."

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    Haberler Saklambaç Bergüzar Korel ile Hatice Şendil ‘Süperman’ dedikleri SMA hastası Poyraz Ali için 3 milyon TL topladı