Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Mart ayında yeni bir aşka yelken açtı. Eyüboğlu, kısa süre sonra da aşkının babası Sinan Engin ile annesi Seda Sayın'ı sosyal medyadan takibe aldı. Bu durum, 'Ezgi aileye girdi' şeklinde yorumlandı.

Evlilik yolunda ilerleyen genç çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde de Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı. İkili, kendi aralarında da kirayı yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı. Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.