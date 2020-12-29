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    ile evlilik yolunda ilk adımı attı

    ’ın oğlu ile oyuncu , Mart ayında yeni bir aşka yelken açtı. Eyüboğlu, kısa süre sonra da aşkının babası ile annesi ’ı takibe aldı. Bu durum, ‘Ezgi aileye girdi’ şeklinde yorumlandı.

    Doğan Savaş
    Evlilik yakın

    'ın oğlu ile oyuncu , Mart ayında yeni bir aşka yelken açtı. Eyüboğlu, kısa süre sonra da aşkının babası ile annesi takibe aldı. Bu durum, 'Ezgi aileye girdi' şeklinde yorumlandı.

    Evlilik yolunda ilerleyen genç çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde de Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı. İkili, kendi aralarında da kirayı yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı. Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.

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    Haberler Saklambaç Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evlilik yolunda ilk adımı attı