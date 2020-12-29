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    antika eşyalarını ve halılarını kemiren köpeğini eğitime gönderdi

    ve , sevimli köpekleriyle yaşadıkları sıkıntıları takipçileriyle paylaşarak herkesi güldürdü. Sabancı’nın, Kandilli’deki lüks yalısında yeni beslemeye başladığı köpeği , önceki gün evin altını üstüne getirdi. Tuvalet kağıtlarını parçalayıp eşyaları deviren Max, Sabancı’yı kızdırdı. Sosyetik güzel, “Köpek beslemek sabır işi onu eğitene kadar sabretmek lazım” dedi.

    Tatlı belalar

    ve , sevimli köpekleriyle yaşadıkları sıkıntıları takipçileriyle paylaşarak herkesi güldürdü.

    Sabancı'nın, Kandilli'deki lüks yalısında yeni beslemeye başladığı köpeği , önceki gün evin altını üstüne getirdi. Tuvalet kağıtlarını parçalayıp eşyaları deviren Max, Sabancı'yı kızdırdı. Sosyetik güzel, "Köpek beslemek sabır işi onu eğitene kadar sabretmek lazım" dedi.

    Diğer sosyetik Siren Ertan da bahçesinde beslediği Sir'i eğitimden döndükten sonra tekrar eve aldı.

    Ertan, köpeğiyle paylaştığı fotoğrafına "Bak Sir seninle konuşmamız lazım. Madem eve döndün bazı kurallar var; mesela antikaları yemeyecek, halıyı kemirmeyecek, dışarıdan gelip salonu göle çevirmeyeceksin" diyerek yüzleri gülümsetti.

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    Haberler Saklambaç Siren Ertan antika eşyalarını ve halılarını kemiren köpeğini eğitime gönderdi