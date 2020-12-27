Sosyetenin çapkın ismi Murat Kazancıoğlu, sert kayaya çarptı. Magazin ve sosyete kulislerindeki dedikoduya göre Kazancıoğlu, yakın dostu oyuncu Burcu Özberk'e "Beni Hande Erçel'le tanıştır" dedi.

Özberk, durumu üzeri kapalı en yakın arkadaşı Erçel'e iletip onları bir araya getirdi. Ancak Erçel, Murat Kazancıoğlu'nun şöhret merakısı olduğunu düşünüp genç sosyetikle arkadaş olmak dahi istemedi.

KENDİ Mİ YAYDI?



Şimdi herkes adı yaz aylarında Yağmur Tanrısevsin ve Şeyma Subaşı ile anılan sosyetik playboyun bu iki güzelle çıkan aşk dedikodusunun yine Kazancıoğlu tarafından yayıldığını iddia ediyor.