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    ilişkisi başlamadan bitti

    Birçok ünlüyle adı çıkan , duvara tosladı. Genç sosyetik, sayesinde ’le tanıştı. Playboyun şöhret meraklısı olduğu kanısına varan Erçel, bir daha onunla görüşmedi.

    Doğan Savaş
    Muratına eremedi

    Sosyetenin çapkın ismi Murat Kazancıoğlu, sert kayaya çarptı. Magazin ve sosyete kulislerindeki dedikoduya göre Kazancıoğlu, yakın dostu oyuncu Burcu Özberk'e "Beni Hande Erçel'le tanıştır" dedi.

    Özberk, durumu üzeri kapalı en yakın arkadaşı Erçel'e iletip onları bir araya getirdi. Ancak Erçel, 'nun şöhret merakısı olduğunu düşünüp genç sosyetikle arkadaş olmak dahi istemedi.

    KENDİ Mİ YAYDI?


    Şimdi herkes adı yaz aylarında Yağmur Tanrısevsin ve Şeyma Subaşı ile anılan sosyetik playboyun bu iki güzelle çıkan aşk dedikodusunun yine Kazancıoğlu tarafından yayıldığını iddia ediyor.

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    Haberler Saklambaç Hande Erçel Murat Kazancıoğlu ilişkisi başlamadan bitti